全運燃聖火典禮 5色LOGO映照水面

2019-09-29 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



本屆全運會將於10月19日至24日在桃園舉行，中壢青塘園於今日晚間6點30分在舉辦聖火引燃典禮，展開為期19天的全國及市內聖火傳遞活動。本屆聖火傳遞活動首創於埤塘引燃聖火，虛擬火焰先出現於埤塘水幕，再化為真實的水上之火，打破「水火不融」的框架。

今晚在中壢青塘園舉辦聖火引燃典禮，由桃園市長鄭文燦自母火座中將火引出為貴賓點燃副火，並交接給聖火隊，在眾人的祝福下，108年全國運動會聖火隊正式出發，展開為期19天的全國及市內聖火傳遞活動。

本屆全運會首創於埤塘引燃聖火，虛擬火焰出現於埤塘水幕，再化為真實的水上之火，打破「水火不融」的框架，另外，火炬的素材及造型與以往不同，以桃園在地祥儀企業製造的工業級積木打造而成，整體色系以今年全運會主視覺的5色延伸，象徵著運動員努力拼搏、自我突破的精神，也展現桃園多元的文化特色。

也與2006年中央大學鹿林天文台發現的「桃園行星」相結合，正式點燃聖火時，由鄭文燦啟動引燃道具，桃機一號以雷射光束射向天際的桃園行星，象徵召喚桃園之星降臨青塘園，在一幕幕桃園快速變遷的城市風貌中，交織著5色人偶的運動員努力訓練，最後奔向中央，結合為完整的全運會Logo，象徵著運動員不畏艱難團結齊心的精神，接著由虛擬動畫轉為實境，火焰自埤塘中逐漸向岸邊引燃至舞台上母火座，眾貴賓從鄭文燦手中母火點燃副火再交由聖火隊，完成引燃典禮。

鄭文燦表示，桃園素有「千塘之鄉」稱號，此次在青塘園舉行聖火引燃別具意義，近年桃園發展正好，城市正在翻轉，就像矗立於青塘園埤塘上的「希望之塔」與「永恆之塔」，充滿活力及展望。