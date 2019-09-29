桃壢陽3高中自發辦班聯茶會 多縣市2000生互動共好

2019-09-29 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市桃園高中、中大壢中、陽明高中「桃壢陽」三校班聯會聯合茶會，青年事務局協辦，今天在桃園高中舉行，三校廣邀全台合計50多所高中班聯會參加，盼能透過活動促進青年交流、議題倡導，並統整各校青年才藝精隨，以成就未來班聯會之運作執行並促進各校之情誼聯繫。

今年活動定名為「桃入愛壢絲夢遊仙境的綿陽」，融合桃園高中、中大壢中、陽明高中等主辦學校名稱，並可以看見電影愛麗絲夢遊仙境繽紛圖案布置了整個會場，50多所高中、2000多人high翻活動現場，除了桃園友校，台北地區、新竹等中學也共襄盛舉。

活動開場由桃園高中游文聰校長、中大壢中李世峰校長、桃園高中家長會長徐瑞燦致詞，主辦學校校長游文聰勉勵學子，透過此活動開展自身的眼界、拓展人脈，並從辦活動的經驗學習做事的方法。李世峰校長也宣布「桃壢陽活動明年壢中見！」為活動進行傳承。

今年聯合茶會主辦學校桃園高中的班聯會主席簡宜芳說，桃壢陽茶會今年正式邁入第13年，背負歷屆學長姐的期待與傳承，活動企劃到執行全部由三校班聯會幹部從暑假開始經過無數次的開會、溝通協調磨合妥協到今天的活動，雖然過程偶有波折，但是也從中學會溝通的重要性，藉由活動更可呼應甫上路的108課綱中期待學子「自發、互動、共好」的精神。

中大壢中蔡同學表示，桃壢陽茶會可說是班聯幹部的ㄧ場大歷練，從無到有的準備，處處都是學生們的努力。從以前參加活動到主辦這個活動，在籌辦的過程中許多的挫折和爭吵，都成為學習的契機，幹部彼此之間的感情也因此更加緊密。

青年事務局局長顏蔚慈對於學生社團能自主籌辦這樣大型的活動，表示今年桃壢陽參與學校創新高，從中可看見桃園青年的能量，活動規劃越見特色，足以及吸引外縣市同學共襄盛舉，青年事務局提供資源從旁協助，讓同學無後顧之憂的發揮自己創意與想法，透過同學彼此之間的交流，讓其他縣市看見桃園的青年多元面向。

為期一整天的茶會，內容多元、活力四射，包含三校特色社團展演、班聯會聯合戲劇、小組遊戲、公關茶點聯誼，動、靜態活動穿插使得與會學生皆能深入參與、收穫滿滿。

桃園市長鄭文燦也到場祝賀，並表示學生們藉著自主舉辦大型聯合茶會活動，學習活動規劃畫、執行、尋找資源等技巧，並培養團隊合作及溝通能力，非常難得。鄭文燦也鼓勵學生們在忙碌課業之餘，青春不要留白，透過精彩多元的社團活動找到摯友及人生的興趣。

學生們在今年聯合茶會活動中，演出自行創作的劇本「『桃』入愛『壢』絲夢遊仙境的綿『陽』」，以經典童話「愛麗絲夢遊仙境」為主軸，描述一隻綿羊從麵包超人手中偷走麵包，並展開一連串的冒險活動，鄭文燦也受邀戴上羊角扮演綿羊角色現身同樂。

鄭文燦指出，市府率先成立青年局，目的是給予年輕人更多資源，無論高中社團舉辦各式活動、出國展演等，市府都盡量提供補助，希望為高中社團創造更大的發揮空間。他也回憶自己就讀建國中學時，參加的是摔角社，至今回想起來還是覺得很有趣，他認為每個社團都有存在的價值，希望學生們在高中階段即使面臨升學壓力，還是要對生活保有熱情，快樂追求夢想，開拓人生視野。