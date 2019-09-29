親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／米塔颱風侵台！彰縣率先宣布明日正常上班課

恰恰引退／周美青當獻花嘉賓 還送恰恰親筆卡片

楊梅水梨節串聯周邊農場 期盼帶動休閒農業

2019-09-29 17:39聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉...
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」。圖／楊梅區公所提供
分享
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」，接續於耀輝牧場辦理水梨節推廣活動及農夫市集

桃園市府副秘書長邱俊銘表示，楊梅休閒農業區分布於楊梅區的員本里、瑞原里、三湖里、上湖里，面積約600公頃，今年6月經行政院農委會同意劃定，農產豐富，有稻米、仙草、牧草、水梨、有機蔬果、畜牧及錦鯉養殖，周邊文化及自然景觀也相當有特色，如台鐵基地、富岡老街、古厝、廟宇、田園景致、水圳與埤塘。本區兼有都市與鄉村特色，鐵公路交通發達，也鄰近高鐵桃園站，具發展潛力，未來將是桃園市推動休閒農業的新星。

楊梅區長羅國裕說明，桃園市府及楊梅區公所期望以本次活動，串聯周邊農場，帶動在地休閒農業及相關產業，行銷在地楊梅梨及農特產品，也為11月23日即將舉行的仙草花節暖身，帶領民眾一窺楊梅的綠色奇蹟。

本次桃園水梨節活動暨自行車田園水圳巡禮，由大三元休閒農業發展協會及楊梅公所規畫，動員休閒農業區業者及幹部、里辦公室及社區發展協會同心合作執行，以平地生產的楊梅梨為主軸，結合認識在地生態環境的自行車巡禮，全程約10公里，從耀輝牧場出發，行經紫城農場、龍門錦鯉養殖場、老牛園藝。還有農夫市集DIY及美食品嘗，令民眾度過難忘的週日假期。

桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉...
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」。圖／楊梅區公所提供
分享
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉...
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」。圖／楊梅區公所提供
分享
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉...
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」。圖／楊梅區公所提供
分享

自行車農夫市集牧場

相關新聞

小心有達人出沒 他檢舉亂丟菸蒂月賺20多萬元

2019-09-29 17:49

國民黨竹市黨部 成立韓國瑜客家後援會與原住民後援會

2019-09-29 15:32

國1新增設蘆興南路交流道動工 可望紓解南崁壅塞

2019-09-29 15:20

竹市府10月1日起成立青年發展科 推動青年多元發展

2019-09-29 14:44

守護一甲子的幸福 竹市表揚64對鑽石婚佳偶

2019-09-29 14:39

2個小時撿菸蒂5000根 三義彩繪天梯無菸場所大諷刺

2019-09-29 14:06

農博反毒博物館 模擬器呈現吸毒醜態

2019-09-29 12:39

農博請來警犬隊 確保安檢滴水不漏

2019-09-29 12:09

中秋節吐司沒吃完14天後沒發霉 親友：千錘百鍊木乃伊

2019-09-29 11:50

竹縣體育場田徑場跑道整修完工 9月30日將重新開放

2019-09-29 10:50

上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

2019-09-29 10:49

苗栗祭孔拔智慧毛 改拿至聖筆

2019-09-29 00:04

補助公播費╱竹縣權責不一 研擬解決辦法

2019-09-28 23:55

竹市補助公播費 社區放心唱卡拉OK

2019-09-28 23:51

敬老楷模黃月琴 遇見長者都主動載一程

2019-09-28 23:18

影／祭孔不拔智慧毛 民眾仍爭搶這東西

2019-09-28 21:38

影／閒置售票室變身「亞洲有藝室」 解謎感受戲劇魅力

2019-09-28 21:08

補助解決各里社區伴唱機公播權 新竹市民安心歡唱

2019-09-28 21:06

農博邀友好城市香川縣 將日本好米好芋搬進好客食堂

2019-09-28 19:45

影╱餐飲半路出家學服裝設計 他奪桃園客家時尚設計獎首獎

2019-09-28 17:26

2019桃園農博會今日開幕 5大亮點展現台灣農業魅力

2019-09-28 15:45

峨眉交通不便 黃月琴常順路載長輩獲頒敬老楷模

2019-09-28 15:43

錫安國度使徒中心動工 未來可成新竹宗教新地標

2019-09-28 14:40

新竹孔廟今辦祭孔大典 向至聖先師表達崇敬讚頌

2019-09-28 14:22

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

全國夾娃娃冠軍就是他！ 花170元贏得10萬獎金

2019-09-29 07:40

成大爆發今年第一起 校園群聚感染登革熱

2019-09-29 12:09

台灣山域開放 玉管處：克服高山反應勿亂服藥物

2019-09-28 22:00

米塔颱風逼近台灣 林右昌急忙從法國飛回來

2019-09-29 09:47

海隆王漁夫鍋冠軍出爐 基隆嚴選海鮮大車拚

2019-09-28 20:27

中秋節吐司沒吃完14天後沒發霉 親友：千錘百鍊木乃伊

2019-09-29 11:50

黃珊珊將接副市長 自爆以前不想當公務員

2019-09-29 08:26

跑比馬英九快以超速送辦、慢就妨礙交通 馬式幽默再現

2019-09-29 09:15

【即時短評】台中州廳「延程序之亂」 盧秀燕怎接招？

2019-09-28 21:24

到河床撿塑膠袋創作 基隆女孩手工飾品挺進歐洲市場

2019-09-29 10:04

「情定澎湖灣」海島世紀婚禮 新人貝殼教堂前情定一生

2019-09-28 21:17

嘉義市最後老戲院明熄燈 市府喊話盼轉型藝文空間

2019-09-29 07:15

韓國瑜重視祭孔大典 臉書直播全天18萬次觀看

2019-09-29 00:11

黃捷要告「韓粉」 同黨、友黨都相挺

2019-09-28 23:53

提前退休投身公益 公司奉上2倍退休金

2019-09-29 17:15

2個小時撿菸蒂5000根 三義彩繪天梯無菸場所大諷刺

2019-09-29 14:06

教師證10元暢遊阿里山 享森林浴、看山嵐繚繞

2019-09-29 08:58

昔皇帝請狀元今成社區美食 「瓊林宴」連小英總統也愛

2019-09-28 21:43

台中電廠火力全開？ 台電回應了...

2019-09-29 11:51

大里益民路學校多公車少 10月1日起131公車増停4站

2019-09-29 10:16

綠島「越獄」路跑千餘人參賽 有跑友全家穿囚服迎曙光

2019-09-29 11:13

上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

2019-09-29 10:49

東北角發放千萬元重陽敬老金 鉅款鎖警槍櫃還重兵戒護

2019-09-28 20:06

韓國瑜看「返校」 基進批蹭熱度

2019-09-28 23:30

桃園農博會開幕 5大主題16展館

2019-09-29 00:00

若2燃氣機組上缐 台電：台中電廠114年起空汙大降

2019-09-29 12:29

自爆沒收過幾張卡片 柯文哲：我是毒舌派教授

2019-09-29 10:14

輔大醫院成立2周年 運動醫學中心今開幕

2019-09-29 11:11

坐擁淡水河美景 新北BOT滬尾文藝休閒園區開幕

2019-09-29 11:21

陸客不來／民宿兼副業 大家「比氣長」

2019-09-28 23:30

小心有達人出沒 他檢舉亂丟菸蒂月賺20多萬元

2019-09-29 17:49

新榮戲院易主…嘉市府喊話新買主：盼轉型藝文空間

2019-09-28 23:44

國1新增設蘆興南路交流道動工 可望紓解南崁壅塞

2019-09-29 15:20

影／祭孔不拔智慧毛 民眾仍爭搶這東西

2019-09-28 21:38

迎接108年中華民國生日 左眷村插國旗108面旗海飄揚

2019-09-29 09:26

叫阮第一名／黃玉婷將塑料變珠寶 賣進歐洲

2019-09-28 22:58

竹縣體育場田徑場跑道整修完工 9月30日將重新開放

2019-09-29 10:50

心疼老婆會暈車 鑽石婚阿伯曾騎機車載牽手去環島

2019-09-29 16:41

迎國慶旗海飄揚 新北要掛萬面旗

2019-09-28 23:46

被罵沒品、垃圾 黃捷要告韓粉

2019-09-28 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top