楊梅水梨節串聯周邊農場 期盼帶動休閒農業

2019-09-29 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」。圖／楊梅區公所提供 分享 facebook 桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」，接續於耀輝牧場辦理水梨節推廣活動及農夫市集。

桃園市府副秘書長邱俊銘表示，楊梅休閒農業區分布於楊梅區的員本里、瑞原里、三湖里、上湖里，面積約600公頃，今年6月經行政院農委會同意劃定，農產豐富，有稻米、仙草、牧草、水梨、有機蔬果、畜牧及錦鯉養殖，周邊文化及自然景觀也相當有特色，如台鐵基地、富岡老街、古厝、廟宇、田園景致、水圳與埤塘。本區兼有都市與鄉村特色，鐵公路交通發達，也鄰近高鐵桃園站，具發展潛力，未來將是桃園市推動休閒農業的新星。

楊梅區長羅國裕說明，桃園市府及楊梅區公所期望以本次活動，串聯周邊農場，帶動在地休閒農業及相關產業，行銷在地楊梅梨及農特產品，也為11月23日即將舉行的仙草花節暖身，帶領民眾一窺楊梅的綠色奇蹟。