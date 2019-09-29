楊梅水梨節串聯周邊農場 期盼帶動休閒農業
桃園市政府及楊梅區公所為活絡楊梅休閒農業區，特別以「楊梅梨」為主題，於今日上午舉辦「2019楊梅梨暨自行車田園水圳巡禮」，接續於耀輝牧場辦理水梨節推廣活動及農夫市集。
桃園市府副秘書長邱俊銘表示，楊梅休閒農業區分布於楊梅區的員本里、瑞原里、三湖里、上湖里，面積約600公頃，今年6月經行政院農委會同意劃定，農產豐富，有稻米、仙草、牧草、水梨、有機蔬果、畜牧及錦鯉養殖，周邊文化及自然景觀也相當有特色，如台鐵基地、富岡老街、古厝、廟宇、田園景致、水圳與埤塘。本區兼有都市與鄉村特色，鐵公路交通發達，也鄰近高鐵桃園站，具發展潛力，未來將是桃園市推動休閒農業的新星。
楊梅區長羅國裕說明，桃園市府及楊梅區公所期望以本次活動，串聯周邊農場，帶動在地休閒農業及相關產業，行銷在地楊梅梨及農特產品，也為11月23日即將舉行的仙草花節暖身，帶領民眾一窺楊梅的綠色奇蹟。
本次桃園水梨節活動暨自行車田園水圳巡禮，由大三元休閒農業發展協會及楊梅公所規畫，動員休閒農業區業者及幹部、里辦公室及社區發展協會同心合作執行，以平地生產的楊梅梨為主軸，結合認識在地生態環境的自行車巡禮，全程約10公里，從耀輝牧場出發，行經紫城農場、龍門錦鯉養殖場、老牛園藝。還有農夫市集DIY及美食品嘗，令民眾度過難忘的週日假期。
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