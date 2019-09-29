國民黨竹市黨部 成立韓國瑜客家後援會與原住民後援會
新竹市國民黨部陸續成立韓國瑜、鄭正鈐新竹市客家後援會與韓國瑜新竹市原住民後援會，國民黨中常委兼新竹市黨部主委呂學樟表示，客家人因為先天所處環境移居因素，養成了刻苦耐勞性格，而硬頸打拚忠義精神成為客家族群最大特色，他說國父孫中山先生是客家人，呼籲鄉親全力支持國民黨總統提名韓國瑜，及立法委員優質參選人鄭正鈐、林思銘、林為洲、許淑華等，讓國民黨能重返執政，立委席次在立法院穩定過半，才能有再次為民服務的機會。
客家本色藝文風情展演活動今天在開台金山寺舉行，包含黃國新主委趙建爍、立委許淑華、新竹市議會議員吳青山、陳慶齡、陳啟源、客家委員會主委黃文政、前代理主席林政則、前市長許明財、前立委張蔡美、新竹縣、市立委提名參選人林思銘、鄭正鈐等人站台，並成立韓國瑜、鄭正鈐新竹市客家後援會。
「薩里嘎嘎，自在阿拉魯馬安吉它，侒愛也好，馬賴阿部龍，阿賴！阿賴！」新竹市原住民族委員會召開工作會議，展現豐富語言文化氣息，會中成立韓國瑜新竹市原住民後援會，推舉新竹市原住民議員林慈愛擔任會長，呂學樟表示，原住民文化不僅僅是中華多元文化瑰寶，也是世界文化重要資產，國民黨如重返執政，必然會推動相關教育文化、社會福利、產業發展、都會自治等相關政策。
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