國民黨竹市黨部 成立韓國瑜客家後援會與原住民後援會

2019-09-29 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市國民黨部陸續成立韓國瑜、鄭正鈐新竹市客家後援會與韓國瑜新竹市原住民後援會，國民黨中常委兼新竹市黨部主委呂學樟表示，客家人因為先天所處環境移居因素，養成了刻苦耐勞性格，而硬頸打拚忠義精神成為客家族群最大特色，他說國父孫中山先生是客家人，呼籲鄉親全力支持國民黨總統提名韓國瑜，及立法委員優質參選人鄭正鈐、林思銘、林為洲、許淑華等，讓國民黨能重返執政，立委席次在立法院穩定過半，才能有再次為民服務的機會。

客家本色藝文風情展演活動今天在開台金山寺舉行，包含黃國新主委趙建爍、立委許淑華、新竹市議會議員吳青山、陳慶齡、陳啟源、客家委員會主委黃文政、前代理主席林政則、前市長許明財、前立委張蔡美、新竹縣、市立委提名參選人林思銘、鄭正鈐等人站台，並成立韓國瑜、鄭正鈐新竹市客家後援會。