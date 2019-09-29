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國1新增設蘆興南路交流道動工 可望紓解南崁壅塞

2019-09-29 15:20聯合報 記者曾增勳╱即時報導

交通部高速公路局今天上午在桃園市蘆竹舉行蘆竹國道1號桃園交流道動線改善工程開工典禮，改善過去中正北路南出、北入國1「半套」交流道，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦主持動土，交通部、市政府共同斥資20億元，增設蘆興南路南、北進出國1匝道及拓寬蘆興南路為20公尺道路、涵洞，林、鄭宣布該交流道、蘆興南路拓施工預定後年(110年)5月前工通車，紓解南崁地區塞車。

蘆竹區蘆興南路的國道1號桃園交流道動線改善工程，地方稱為中正北、蘆興南路交流道工程，位於桃園南崁、機場系統交流道中間，過去民眾僅限中正北路南出、北入國1，無法疏解南崁交流道附近車流塞車，林佳龍、鄭文燦半年前實地會勘，敲定增設國1桃園蘆興南路交流道，方便民眾從蘆興南路出入國1中山高。

鄭文燦表示，這條新增設交流道，可替代南崁地區車流三成，連接桃園藝文園區、大竹交通，原有中正北路南出、北入「半套」匝道，新增設蘆興北路南北出入「一套」匝道，變成「一套半」匝道系統，總經費8億元，2交流道連通2億元，加上市府投入10億元將蘆興南路從8公尺拓寬到20公尺，總花費20億元，預定工程600工作天，希望110年5月完工通車，解決南崁地區交通壅塞。

林佳龍表示，桃園市升格4年多來，人口增加20多萬人，與台中一樣具人口紅利，桃園更是北北桃首都生活圈擴大，未來發展不可限量，現在如同小孩轉大人打骨架基礎，桃園交流道動線改善工程及蘆興南路拓寬，高公局施工希望一次到位，為桃園將來奠好基礎。

鄭文燦表示，這項國道1號桃園交流道動線改善工程，高公局將配合蘆興南路拓寬，將現有國1涵洞拓寬，未來完工將大幅改善桃園交流道及中正北路匝道效率，將來中正北、蘆興南路交流道是否稱為「桃園交流道」，市府將研議舉辦該交流道命名票選。

交通部及桃園市政府舉行國1桃園交流道動線改善工程動土，未來國1旁的蘆竹區蘆興南路...
交通部及桃園市政府舉行國1桃園交流道動線改善工程動土，未來國1旁的蘆竹區蘆興南路（見圖）新增設南、北出入交流道及蘆興南路拓寬20公尺，解決南崁交通擁塞。記者曾增勳／攝影
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交通部長林佳龍（右四）與桃園市長鄭文燦（右三）與立委主持國道1號桃園交流道動線改...
交通部長林佳龍（右四）與桃園市長鄭文燦（右三）與立委主持國道1號桃園交流道動線改善工程開工動土，加上周邊道路拓寬斥資20億元，後年5月前完工通車。記者曾增勳／攝影
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交通部長林佳龍（右四）與桃園市長鄭文燦（右三）與立委主持國道1號桃園交流道動線改...
交通部長林佳龍（右四）與桃園市長鄭文燦（右三）與立委主持國道1號桃園交流道動線改善工程開工動土，加上周邊道路拓寬斥資20億元，後年5月前完工通車。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦國道林佳龍

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