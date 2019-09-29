竹市府10月1日起成立青年發展科 推動青年多元發展

2019-09-29 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市政府今天舉辦勞工大學職能課程成果發表茶會與青年發展論壇，除邀請知名Youtuber呱吉鼓勵青年投入公共事務，也預告市府將於10月1日起成立青年發展科，勞工處長黃錦源表示，未來青年發展科的成立，將更積極推動各項就業創業措施，培養青年新世代核心競爭力。

今年市府首度推出勞工大學職能課程，成果豐碩，計有2627人次受益，副市長沈慧虹也預告10月1日起勞工處下將成立青年發展科，推動青年多元發展及青年公共參與，強化青年專業知能，提升青年角色及對社會的貢獻。

勞工處長黃錦源表示，105年起「新竹市政府創新產業加速中心」營運，辦理青年創客松、設計松競賽、社會設計營、設計松、自造者嘉年華及自造者培育等，培養青年參與城市設計的創新能量，青年發展科將更積極推動各項就業創業措施，並推薦青年參與10月26、27日將在清大舉行「2019新竹X梅竹黑客松」活動，希望仿效開放政府精神，收納青年對青年發展的意見。