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竹市府10月1日起成立青年發展科 推動青年多元發展

2019-09-29 14:44聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市政府今天舉辦勞工大學職能課程成果發表茶會與青年發展論壇，除邀請知名Youtuber呱吉鼓勵青年投入公共事務，也預告市府將於10月1日起成立青年發展科，勞工處長黃錦源表示，未來青年發展科的成立，將更積極推動各項就業創業措施，培養青年新世代核心競爭力。

今年市府首度推出勞工大學職能課程，成果豐碩，計有2627人次受益，副市長沈慧虹也預告10月1日起勞工處下將成立青年發展科，推動青年多元發展及青年公共參與，強化青年專業知能，提升青年角色及對社會的貢獻。

勞工處長黃錦源表示，105年起「新竹市政府創新產業加速中心」營運，辦理青年創客松、設計松競賽、社會設計營、設計松、自造者嘉年華及自造者培育等，培養青年參與城市設計的創新能量，青年發展科將更積極推動各項就業創業措施，並推薦青年參與10月26、27日將在清大舉行「2019新竹X梅竹黑客松」活動，希望仿效開放政府精神，收納青年對青年發展的意見。

而青年發展論壇由Youtuber呱吉以「年輕人你在想什麼」為題，鼓勵青年挑戰自我與參與公共事務改變社會，建立青年與政府友善溝通平台，邀請青年朋友一同推動青年發展事務，並於戶外廣場設置了「青年交流留言牆」，鼓勵青年朋友有話大聲說，盡情表達天馬行空的創意點子及青年發展的未來期許，吸引300位青年朋友前來聆聽。

新竹市政府今天舉辦勞工大學職能課程成果發表茶會與青年發展論壇，預告市府將於10月...
新竹市政府今天舉辦勞工大學職能課程成果發表茶會與青年發展論壇，預告市府將於10月1日起成立青年發展科。圖／市府提供
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