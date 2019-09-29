守護一甲子的幸福 竹市表揚64對鑽石婚佳偶

2019-09-29 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



人生中最浪漫的事是和心愛的伴侶一起慢慢變老，新竹市府今天舉辦「守護一甲子 鑽石婚表揚活動」共有64對佳偶接受鑽石婚祝福。社會處長李季縈表示，今年參加表揚活動的長輩中，有13名長輩超過90歲，最高歲數為98歲，有1對佳偶的婚齡超過70年以上，長輩們一路走來，用愛、尊重與包容，豐富彼此的人生。

90歲林永家與87歲吳陳鑾，兩人已結褵71年，談及婚姻幸福的祕訣，林永家認為，彼此關心、相互扶持是生活中最重要的事，就像妻子坐月子那段時間，林永家張羅一切，親手燉煮餐點，滿滿的愛妻情意。另外，林永家也非常浪漫，曾經騎新買的摩托車載著妻子環島旅遊，旅途中還發生一手牽著妻子，一手扛著摩托車過河的趣事，這些都成為兩人幸福的痕跡，美好的回憶。林老先生提到，因為近幾年市府的路平專案，讓他們喜歡到住家外面散步，對老人家來說，是很幸福的事情。

張姓夫婦張則行與張莊麗華，兩人結婚65年，當初擔任空軍士官長的張則行天天至張莊麗華家門口站崗守望，此舉讓張莊麗華深深感動，因而相戀結婚，夫婦印象最深刻的事情是有次兩人想趁孩子入睡後至戲院看戲，沒想到三女兒還沒睡，意外成了爸媽的電燈泡。張莊麗華提到這段往事，嘴角滿是笑容，生動傳神描述這個專屬他們的溫馨時刻，也感謝市府的表揚活動，讓家人齊聚一堂慶祝。