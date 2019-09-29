2個小時撿菸蒂5000根 三義彩繪天梯無菸場所大諷刺

2019-09-29 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣人氣景點三義鄉建中國小3D彩繪天梯，2016年10月公告無菸場所，但部分民眾視若無睹，縣政府環保局9月21日響應世界環保日，當地居民180多人花費約2個小時，在彩繪天梯及周邊中正路、光復路及停車廣場等處，共撿拾到約1公斤、5000根菸蒂，數量相當驚人。

環保局環境衛生管理科長連森興說，不要小看菸蒂造成環境衝擊，依據International Coastal Cleanup （簡稱ICC）國際淨灘行動2017年統計，淨灘海洋廢棄物種類中，菸蒂堆疊相當255座麥加皇家鐘塔，高約153公里，僅次寶特瓶的372座杜拜哈里發塔，高約308公里。

此外，菸蒂造成汙染問題，菸的濾嘴是塑膠製，環境中不易分解，被丟棄的菸蒂會造成空氣、陸地及水域的汙染，進而衝擊整個生態環境，間接影響國民健康。

環保局因此於9月21日在三義鄉廣盛村辦理「世界清潔日淨街撿菸蒂」活動，180多人2個小時共撿拾1公斤菸蒂、一般垃圾49公斤，及資源回收物7.2公斤，前村長林瑞櫻參與，她表示，菸蒂被丟在花圃等地，根本撿不勝撿。

記者今天重回現場，發現彩繪天梯雖有明顯的禁菸、禁止亂丟垃圾等標示，一些遊客仍抽菸，並隨手丟菸蒂，菸蒂散見在階梯下方、停車廣場及中正路，尤其是排水溝蓋及中正路、光復路口，菸蒂更是密集，連菸盒都有，部分地方人士認為除了遊客沒有公德心外，每周5的夜市，都製造菸蒂等髒亂。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康