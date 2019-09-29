農博反毒博物館 模擬器呈現吸毒醜態

2019-09-29 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市府毒品危害防制中心今日於桃園農業博覽會創藝青村展區，舉辦年度桃園市「藥不藥一念間」反毒行動博物館巡迴特展開幕式，本次與農博結合辦理，希望鼓勵最容易受毒品誘惑的青少年出外走走，並藉由特展建立反毒的正確觀念。

108年度桃園市「藥不藥 一念間」反毒行動博物館巡迴特展以移動式宣導及互動遊戲的概念巡迴各縣市，除了展出新興毒品擬真盒、毒駕動感體驗平台，更設置臉部模擬器，只要站在鏡頭前，畫面就會呈現自己施用毒品後，皮膚鬆弛、眼窩凹陷等狀態，警惕民眾施用毒品的後果，此外，更結合農博主題，展示各式毒品植物的原貌圖示，讓民眾了解毒品資訊，避免因誤買或誤用而觸法成癮。

桃園市府表示，青少年常被新興毒品繽紛花俏的包裝所吸引，加上受到同儕慫恿而接觸，新興毒品對青少年族群身心影響不容小覷，為鼓勵青少年們走出戶外，巡迴展特與農博會結合辦理，在假日期間進行互動遊戲，導正青少年價值觀，讓親子攜手發展適性休閒娛樂，共同建立無毒健康的生活環境。

開幕式邀請法務部蔡清祥部長及衛生福利部、教育部、國立自然科學博物館、慈濟大學等單位參與。