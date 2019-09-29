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中秋節吐司沒吃完14天後沒發霉 親友：千錘百鍊木乃伊

2019-09-29 11:50聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中秋節買的吐司沒冰沒冷凍，到現在也沒發霉，醫師和營養師提醒雖然看不到長霉情形，但是不見得就沒孳生黴菌，有些食品變質肉眼看不見異狀，可能氣味已經變了，不要以為沒問題而下肚，危及健康得不償失。

男子在臉書上PO兩張吐司照片，表示中秋節買來夾烤肉，沒吃完放在家餐桌兩周，以前通常5天就發霉，結果這次買不同一家放了14天居然沒發霉。男子說過去旅遊到一家小有名氣的小吃店嘗美食，買了包油麵回家放冰箱，1個月一樣沒壞掉，夫妻都覺得「神奇」。朋友留言自嘲「樂觀想，千錘百鍊的我們以後就是木乃伊了呀～」

桃園八德一家知名美食店表示，客人來店買白吐司會特別叮嚀3天吃完，即使冷凍，也不要超過5天，因為完全沒防腐劑，有的客人反應真的超過3天就發霉，也有客人表示又一次換買另一家的吐司冷藏一周也「沒事」。也有一位警官說，以前中秋節收到朋友送的禮盒以為是酒，帶回家留著，隔一年打開原本想跟家人分享小酌，沒想到是月餅，而且外觀看起來「好好的」，真的很驚奇。

衛福部副院長王偉傑建議還是丟掉別下肚，因為臨床顯示非Ｂ肝、Ｃ肝或肝炎患者也有罹患肝癌的例子，天氣潮濕的時候食物不易保存，一旦孳生黃麴毒素又吃下肚，對人體健康威脅大，因此像吐司放久不會發霉的情況，建議不要為了省小錢造成身體重大傷害。

營養師指出像月餅、麵包、吐司之類的食品不容易久放，製造商如果加丙酸鈉等防腐劑成份 ，可以延長食品保存期限，雖然沒異樣，但是放太久像10天兩周還是不要吃，畢竟一開始長黴菌有時候肉眼看不出來，如果可以聞出氣味變了更不能下肚。

中秋節買的吐司沒吃完，放餐桌上兩周居然「沒事」。圖/取自讀者個人臉書（同意提供）
中秋節買的吐司沒吃完，放餐桌上兩周居然「沒事」。圖/取自讀者個人臉書（同意提供）
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中秋節

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