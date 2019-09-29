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竹縣體育場田徑場跑道整修完工 9月30日將重新開放

2019-09-29 10:50聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣體育場田徑場9月30日重新開放！田徑場因跑道老舊，自4月起封閉近半年進行整修，現已完工，並取得中華民國國家級400公尺標準田徑場地認證及國際田徑總會（IAAF）一級場地認證，開放時間為每日清晨5點到晚上10點，歡迎民眾多加利用。

新竹縣政府表示，田徑場原有PU跑道面層自94年興建迄今已使用約14年，跑道老舊已不敷使用，去年獲的教育部補助2884萬元、縣政府自籌1360萬餘元，今年4月22日起開工整修跑道面層、競賽設施及無障礙設施，現已完工。

縣府指出，此次整修跑道採用合成橡膠的面層材料，因原有PU（聚氨酯）跑道因材料需現場拌合，厚度及平整度控管皆需仰賴施工者的經驗多寡，且現場拌合的材料，非工廠標準製作流程，會因為天候、濕度及拌合比例不一，難以確保材料功能特性一致，而現場加工也會產生多餘的廢料、顆粒，增加周邊環境的汙染。

而新的合成橡膠跑道，因在工廠預製後運至現場貼合，材料與功能一致，施工時不需重覆檢視完成面的高程及平整度，僅需於底層瀝青層控制平整度及洩水坡度即可，完工後的品質較為均一，均質性的跑道對選手的實力發揮有直接的正向關係。

縣府表示，新田徑場已取得國家級與國際田徑總會的一級場地認證，田徑場整修完工後，已先提供27至28日辦理第八屆全國泰雅運動會暨傳統技藝競賽，明天重新開放民眾使用，時間為每日清晨5點到晚上10點；若辦大型活動，則暫不對外開放。

另外，新竹縣體育場田徑場後續也將舉辦10月19日聯發科運動會、11月2日台積電運動會，及11月30日的108年全縣運動會。

新竹縣體育場田徑場整修完工，9月30日重新開放民眾使用，時間為每日清晨5點到晚上...
新竹縣體育場田徑場整修完工，9月30日重新開放民眾使用，時間為每日清晨5點到晚上10點。記者陳斯穎／攝影
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