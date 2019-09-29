上昆蟲課不用跑台北！ 竹市動物園昆蟲館10月底開幕

2019-09-29 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



上昆蟲課不用跑台北！新竹市立動物園園內「昆蟲館」將於今年10月底正式開幕，由馳名全台的「台灣昆蟲館」團隊進駐，將展示全世界最大的甲蟲，更有鱷魚、象龜、蜘蛛、球蟒等各式動物，全館免費參觀，並將啟動一系列「昆蟲課」，包括甲蟲飼養、爬蟲接觸等課程，還有戶外課程帶孩子在園內自然環境探索體驗生態，預計將能成為桃竹竹苗最棒的昆蟲教育據點。

動物園長楊家民表示，動物園再生計畫中，建築師特別將新竹公園內老舊的中廣播音站修復改建，規畫為昆蟲及爬蟲的室內展館，未來室內是昆蟲與爬蟲展場，周邊樹木與綠地則打造為昆蟲和鳥類觀察區，結合新竹市立動物園作為戶外學習場域，創造人與動物和平共處的綠色空間，兼具保育與教育意義。

昆蟲館館內設計陸龜室外區、乾燥動物區、森林動物區、濕地動物區、標本展示區、鳥類展示區及生態池，除了展示各種昆蟲，還有全世界最大的甲蟲赫克力士長戟大兜蟲，及眼鏡凱門鱷魚、鱷龜、蘇卡達象龜、食蛇龜、鬆獅蜥、變色龍等大型及可愛的爬蟲類，也有喜歡與人親近的鳳頭鸚鵡、灰鸚鵡與緬甸蟒等動物。

而新竹市立動物園昆蟲館最大特色是由全台推動昆蟲教育首屈一指的台灣昆蟲館團隊進駐經營，並啟動一系列的常態生態教育課程，以孩子最愛的「甲蟲飼養課」為例，將帶孩子從甲蟲的卵、幼蟲、蛹養育到成蟲，也預計配合竹市國中小生態課，規畫近距離接觸與昆蟲互動等體驗課程，自然課不再只能飼養蠶寶寶，學習變得生動有趣。