影／祭孔不拔智慧毛 民眾仍爭搶這東西

2019-09-28 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣上午在頭屋鄉玉衡宮象山孔廟舉辦祭孔大典，在教師節弘揚尊師重道精神，會場還安排讓民眾拔大豬牲禮上的「至聖筆」，將拔牛、豬智慧毛的傳統進化成另類特色，雖然不拔智慧毛，但民眾還是爭相拔筆、搶筆，場面依然熱絡。

縣府及地方各界今天在象山孔廟舉辦大成至聖先師誕辰2569周年釋奠大典，採三獻禮古禮進行，由頭屋鄉長徐鑫榮、縣議員禹耀東、江村貴、玉衡宮主委彭錦原、縣府民政處長彭基山擔任主祭官，縣府教育處代表、各國中小校長代表擔任陪祭官，另外立委徐志榮、縣議員曾玟學等人也到場觀禮。

祭孔大典場面莊嚴隆重，還安排頭屋國小學生表演六佾舞，祭孔儀式結束後，由學童向教師代表行鞠躬、奉茶的敬師禮，向所有辛勤的教師表達崇高敬意。

歷來各地孔廟都是官辦，民間不能擅建，苗栗的象山孔廟由民間供奉，是少見特例；苗栗縣長徐耀昌今天上午也到場，他強調縣府從1994年開始與象山孔廟合作，每年教師節都舉辦祭孔大典，藉此傳承傳統典儀及民俗、彰顯尊師重道精神，也藉此感謝平日辛勤於教育工作的全縣教師。