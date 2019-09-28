影／閒置售票室變身「亞洲有藝室」 解謎感受戲劇魅力

2019-09-28 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣府文觀局和Ex-亞洲劇團推出「亞洲有藝室」，將原本閒置的中正堂售票室，成為迷你展區，首次策展推出「門票哪裡去了？」，民眾扮偵探尋找破案線索，過程中認識劇場組織。完成解謎任務後，還可獲得「黑盒子劇場升級版摺紙模型」，歡迎民眾進入「亞洲有藝室」完成破案任務，體驗中正堂的全新活力，展期至今年底。

Ex-亞洲劇團長林浿安說，亞洲有藝室「Season 1-門票哪裡去了？」以互動式解謎遊戲，引導大家認識劇場幕後工作團隊，也親身體驗在舞台燈光氛圍，模擬舞台劇演出情境、對應表演情緒和台詞搭配。

林浿安說，藉由展覽讓大眾如何看待亞洲劇場的美學，互動式的展覽概念，親近表演藝術，了解表演藝術幕後可能性，從燈光開始為系列出發，往後有面具、服裝等，讓民眾感受，當演員站在舞台上是怎麼樣的感覺。

「門票哪裡去了？」設計概念的戲劇理論基礎，融入古印度戲劇「味論」，藉由遊戲，參與者體驗面部表情搭配呼吸變化，引導情緒流轉，滿足當演員戲癮，操控顏色燈光，找出線索真相，讓「亞洲有藝室，真正有意思！」民眾與表演藝術更親近。

EX-亞洲劇團搭配展覽開幕，今舉行「『說燈光‧玩故事』講座暨工作坊」報名秒殺，在親子共讀講師羅嘉琪帶領下，享受說故事、玩戲劇樂趣。徐媽媽今帶著女兒、兒子來參與，徐媽媽說，原來燈光是那麼重要，一個劇本若沒有好的燈光，會影響觀眾的投入度，也讓孩子們了解，除了看戲之外，也要看整個舞台設計。