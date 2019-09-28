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補助解決各里社區伴唱機公播權 新竹市民安心歡唱

2019-09-28 21:06聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

各地不少社區活動中心、里集會所設有伴唱機供長者歡唱卡拉OK，卻因歌曲版權及公開演出授權問題造成困擾，新竹市府動用第2預備金97萬元，市議會議長許修睿等人也提案請市府協助合法取得伴唱機授權新歌，市府已擬定補助社區伴唱機公開演出授權計畫接受申請，新歌部分則由使用單位依需求購買取得授權。

市府民政處指出，全市里集會所、社區活動中心的電腦伴唱機共160台，分屬公有財產或社區發展協會購置，因經濟部智慧財產局解釋，集會所等提供電腦伴機供民眾演唱，包括電腦伴唱機、灌錄新歌的歌曲重製及民眾點歌演唱的公開演出，都須取得合法授權。

因各縣市陸續傳出業者要求支付公開演出授權費，且也有部分伴唱機因民眾私自灌錄歌曲，也涉及版權問題，引起長者憂心，市府因此動用第2預備金97萬元補助公播費，議長許修睿等人也提案請市府協助各里集會所、活動中心合法取得伴唱機授權新歌。

民政處指出，已由各區公所陸續將各里集會所、活動中心的伴唱機送回原廠恢復原廠設定，並將私自灌錄未授權的歌曲全部移除，以免侵權，也呼籲使用單位不要再私自灌錄歌曲，如需灌錄新歌，應循合法管道依需自行購買取得授權，否則將取消公播權的補助。

今年的公開演唱授權經費，伴唱機屬機關公有財產者，由各區所公向市府申請補助，至於社區發展協會所屬的伴唱機，民政處已擬定補助社區發展協會購置電腦伴唱機公開演出授權實施計畫，由社區發展協會向區公所提出申請經審核後函報市府補助。

民政處指出，公開演唱授權需每年購買，明年度的補助經費已經編列，屆時社區發展協會只需向區公所申請補助即可，希望讓社區長者、居民安心歡唱。

新竹市政府擬定補助社區發展協會伴唱機公開演出授權計畫並接受申請，解決公播權問題，...
新竹市政府擬定補助社區發展協會伴唱機公開演出授權計畫並接受申請，解決公播權問題，讓長者可以安心歡唱。圖／市府提供
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