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農博邀友好城市香川縣 將日本好米好芋搬進好客食堂

2019-09-28 19:45聯合報 記者高宇震╱即時報導

2019桃園農業博覽會今日開幕，桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋等食品搬進好客食堂「國際友好展售區」，不用出國就能吃到、買到日本四國道地食品。

秘書處長顏子傑表示，今年「國際友好展售區」先由香川打頭陣，於好客食堂販售金時芋、來來米飯糰、讚岐烏龍麵、麥茶包、橄欖油等香川縣特色產品，緊接著還有法國工商會設攤，桃園藉由與國際城市間合作交流，提升雙邊能見度。

顏子傑說，桃園和香川2016年締結為友好城市後交流甚多，香川縣知事濱田惠造每年都出席桃園燈會點燈儀式；桃園南崁高中女子壘球隊，每年都與香川女子壘球隊互訪進行友誼賽；桃園客家米苔目也曾和香川讚岐烏龍麵進行美食PK賽。另外，在觀光、農業、文化、城市行銷等議題彼此交換許多意見。

香川縣審議監安松延朗一說，去年香川縣展出特色農產品、珍貴的黑松盆栽，深獲台灣民眾歡迎，而今年展區販售香川縣坂出金時芋，產於坂出市，種植在鹽田跡的沙地，特有的鹽巴作為天然礦物質，使得芋肉質細緻味道佳，和其他品種地瓜相比，口感蓬鬆。

香川縣實驗場研發的新品種大米「來來米」，日文「OIDEMAI」在讚岐方言中，有歡迎之意。米粒色澤分明、口感紮實、香甜，也被日本穀物檢定學會評選列為最高級別「特A級」。

還有使用香川縣產的「一番星」裸麥，和一般大麥麥茶相較，麥味口感更香醇濃厚、香川縣小豆島產橄欖油，可以沾麵包食用，同樣也獲過各項國際橄欖油品評會入圍。

香川縣展期從今日起至10月7日，民眾只要到攤位拍照或手持看板合照，即可獲得限量香川縣紙膠帶。

桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當來來米飯糰、坂出金時芋、讚岐烏龍麵...
桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當來來米飯糰、坂出金時芋、讚岐烏龍麵、麥茶包、橄欖油等特色產品搬進好客食堂「國際友好展售區」。記者高宇震／攝影
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桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬...
桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬進好客食堂「國際友好展售區」。圖／桃園市府秘書處提供
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桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬...
桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬進好客食堂「國際友好展售區」。圖／桃園市府秘書處提供
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桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬...
桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬進好客食堂「國際友好展售區」。圖／桃園市府秘書處提供
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桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將來來米飯糰、坂出金時芋、讚岐烏龍麵、...
桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將來來米飯糰、坂出金時芋、讚岐烏龍麵、麥茶包、橄欖油等特色產品搬進好客食堂「國際友好展售區」。記者高宇震／攝影
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桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬...
桃園市府秘書處邀請桃園友好城市日本香川縣，將當地優質好米「來來米」、坂出金時芋搬進好客食堂「國際友好展售區」。圖／桃園市府秘書處提供
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