2019創客職人日 導盲犬穿雨衣萌翻全場

2019-09-28 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」今日下午在桃園中壢銀河廣場舉辦「2019創客職人日」，活動首度與桃園市政府合作，打造今年桃園最大的手作體驗市集，吸引許多民眾攜家帶眷前往體驗，活動現場擠爆。

平日為視障者服務的導盲犬狗狗們，今天也成為活動走秀的主角，衣啟飛翔創客基地特別與台灣導盲犬協會合作，舉辦「導盲犬雨衣設計工作營」，並招募服裝設計師，利用色彩鮮明地防水機能與反光布料來為導盲犬設計專屬工作雨衣，活動一開始，便由訓練師、寄養家庭及視障人士牽著身穿工作雨衣的導盲犬依序出場，狗狗穿著斗篷雨衣的可愛模樣，吸引民眾紛紛舉起相機補捉畫面，萌翻全場。

看準DIY體驗課程商機，現場也安排了「百人手作」免費體驗皮革零錢包DIY活動，超過400位小朋友、家長、年輕學生及長輩，敲打屬於自己印記的皮革零錢包。

也特別邀請曾於「2019手作星勢力體驗課程設計競賽」獲勝的隊伍到現場，提供100個免費手作課程，如利用傳統工藝「纏花」與「雞毛撢子」，作出時尚的專屬手作品，及以齒輪、機械、精美裝飾作出深受年輕朋友喜愛的工業風木作燈飾。

還有青年局的3個創客基地共42組團隊到場設攤，舉凡皮革、木作、羊毛氈、仿生鳥到撲翼機、機器人到AI／AR／VR／MR等DIY作品，吸引滿滿人潮。除了DIY課程，闖關抽大獎活動及不斷電音樂會，都讓桃園市民度過悠閒地周末時光。