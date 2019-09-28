影╱餐飲半路出家學服裝設計 他奪桃園客家時尚設計獎首獎

2019-09-28 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



第一屆「新潮客」桃園客家時尚設計獎今天在興光堡壘舉行決賽，20組入圍服裝設計作品，在金曲客家歌手吉那罐子楊淑喻的歌聲中展示走秀，展現客家時尚新風貌，歷經激烈評選，30歲的蔡林樺拿下大專社會組第1名，特別的是，他非科班出身，從事餐飲的他去年才學習服裝設計，以屏東九如王爺奶奶回娘家的民俗文化為發想，創作客家時尚服飾，令人驚艷。

第一屆「新潮客」桃園客家時尚設計獎由桃園市客家文化基金會舉辦，競賽吸引來自全台共近百件作品投稿，選出高中職組與大專社會組各入圍10件，今天舉行決賽與頒獎典禮，現場邀來實踐大學服裝設計系副教授許鳳玉、服裝設計與經營學系主任劉美蓮、中央大學客家學院長周錦宏與服裝設計師FISH擔任評審，決賽也邀來萬能科大時尚造型設系表演熱場。

20件入圍作品取材多元，在主辦單位安排下，吉那罐子在伸展台旁演唱多首客家歌曲，20名專業模特兒則接力展演走秀，展現時尚秀的動感魅力，每件服裝作品都看得見參賽設計師融入客家元素的巧思，客家花布、藍染與天穿日等意象，連客家美食紅粄都融入設計。

歷經評選之後，高中職組與大專社會組各公布3名佳作與前3名，得獎者可分別拿到獎座與5千元到5萬元不等獎金，得獎的服裝作品也預計在10月中旬在桃園機場捷運A21站展出。

高中職組第一名由樟樹國際實創高中流行服飾科3年級學生李安婷拿下，她以藍染、竹編為主題創作，她說，藍染與竹編雖然是客家傳統元素，但她希望能激盪全新感覺，設計2截式的服裝，更為青春活潑，下半身為褲裙，並以藍染素材編織皮帶與領口，讓作品畫龍點睛。

大專社會組第一名由30歲的蔡林樺奪得，他雖是半路出家學服裝設計，但對服裝設計很有想法，他說，自己以屏東九如鄉的王爺奶奶回娘家為發想，客家習俗以百元鈔折成結衫帶象徵祝福，他也融入服裝設計當中，並以百元鈔的橘紅色取代傳統藍染色調，另以百摺、荷葉等樣式帶出整體服裝走向，服裝也暗藏多處客家元素，有三山國王的三角形與花卉等圖騰。