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影╱餐飲半路出家學服裝設計 他奪桃園客家時尚設計獎首獎

2019-09-28 17:26聯合報 記者張裕珍╱即時報導

第一屆「新潮客」桃園客家時尚設計獎今天在興光堡壘舉行決賽，20組入圍服裝設計作品，在金曲客家歌手吉那罐子楊淑喻的歌聲中展示走秀，展現客家時尚新風貌，歷經激烈評選，30歲的蔡林樺拿下大專社會組第1名，特別的是，他非科班出身，從事餐飲的他去年才學習服裝設計，以屏東九如王爺奶奶回娘家的民俗文化為發想，創作客家時尚服飾，令人驚艷。

第一屆「新潮客」桃園客家時尚設計獎由桃園市客家文化基金會舉辦，競賽吸引來自全台共近百件作品投稿，選出高中職組與大專社會組各入圍10件，今天舉行決賽與頒獎典禮，現場邀來實踐大學服裝設計系副教授許鳳玉、服裝設計與經營學系主任劉美蓮、中央大學客家學院長周錦宏與服裝設計師FISH擔任評審，決賽也邀來萬能科大時尚造型設系表演熱場。

20件入圍作品取材多元，在主辦單位安排下，吉那罐子在伸展台旁演唱多首客家歌曲，20名專業模特兒則接力展演走秀，展現時尚秀的動感魅力，每件服裝作品都看得見參賽設計師融入客家元素的巧思，客家花布、藍染與天穿日等意象，連客家美食紅粄都融入設計。

歷經評選之後，高中職組與大專社會組各公布3名佳作與前3名，得獎者可分別拿到獎座與5千元到5萬元不等獎金，得獎的服裝作品也預計在10月中旬在桃園機場捷運A21站展出。

高中職組第一名由樟樹國際實創高中流行服飾科3年級學生李安婷拿下，她以藍染、竹編為主題創作，她說，藍染與竹編雖然是客家傳統元素，但她希望能激盪全新感覺，設計2截式的服裝，更為青春活潑，下半身為褲裙，並以藍染素材編織皮帶與領口，讓作品畫龍點睛。

大專社會組第一名由30歲的蔡林樺奪得，他雖是半路出家學服裝設計，但對服裝設計很有想法，他說，自己以屏東九如鄉的王爺奶奶回娘家為發想，客家習俗以百元鈔折成結衫帶象徵祝福，他也融入服裝設計當中，並以百元鈔的橘紅色取代傳統藍染色調，另以百摺、荷葉等樣式帶出整體服裝走向，服裝也暗藏多處客家元素，有三山國王的三角形與花卉等圖騰。

中央大學客家學院長周錦宏肯定參賽者的用心與創意，尤其大專社會組作品大多跳脫傳統的客家花布、藍染印象，服裝設計更多元，他也建議，服裝設計在轉譯的過程中，應該減少落差，並要兼具實用性，也很希望未來大家能思考客家語言如何轉化成圖樣，展現客家特色。

第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌，客家紅粄也成了服裝主題。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，頒獎典禮之後全體合影。記者張裕珍／攝...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，頒獎典禮之後全體合影。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌。記者張裕珍／攝影
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拿下桃園客家時尚設計獎大專社會組第一名的蔡林樺以屏東九如鄉的王爺奶奶回娘家為設計...
拿下桃園客家時尚設計獎大專社會組第一名的蔡林樺以屏東九如鄉的王爺奶奶回娘家為設計發想，激盪客家時尚新思維。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌，客家紅粄也成了服裝主題。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌。記者張裕珍／攝影
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拿下桃園客家時尚設計獎大專社會組第一名的蔡林樺（左）本身從事餐飲業，去年「半路出...
拿下桃園客家時尚設計獎大專社會組第一名的蔡林樺（左）本身從事餐飲業，去年「半路出家」學習服裝設計，就嶄露頭角拿到第一名，令人驚艷。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌。記者張裕珍／攝影
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第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚...
第一屆新潮客桃園客家時尚設計獎今天舉行決賽，20組入圍作品展示走秀，展現客家時尚新風貌。記者張裕珍／攝影
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