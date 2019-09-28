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林智堅趣味「返校」謝師恩 祝福所有老師教師節快樂

2019-09-28 16:10聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市長林智堅教師節前換上國中制服玩「返校」，回到母校培英國中化身國中生，重溫國中班導任蘭英的數學課，任老師超嚴格，先抓包他書包沒裝數學習作而是施政報告，還cue他上台解題，林智堅搞笑表示「關於數學他一定是忘記了，如果是施政報告不用看都可以背出來」，影片才PO網觀看人次已破萬，網友紛紛留言「笑到每丁每當」、「市長跟老師超可愛」。

林智堅穿上制服，背上綠色書包，重回母校培英國中，沒想到剛進教室就遭風紀股長糾正下半身牛仔褲不合規定，一上課就被cue上台以尺規畫出同位角，並隨即進行隨堂抽考，看林智堅頻頻抓頭，幕僚「同學」主動遞上解答版，遭他糾正「該認真一點」。

林智堅知道任蘭英老師有騎腳踏車，特別送上1輛捷安特腳踏車，也送上1箱乖乖，期許學弟妹「乖乖」上學，任蘭英開心表示，林智堅國中時期是話不多的「乖乖牌」，外型是「Q版型男」，跟現在一樣。

林智堅也感謝任老師在第1線帶領學生學習，他則從硬體出發，帶領市府團隊啟動新校園運動重建校舍，包括培英國中的新校舍學英樓，未來市府也將啟動降溫計畫，分3年讓全市國中小班班有冷氣，聽聞這個好消息，學生都激動拍手。

今天教師節林智堅PO文祝福所有老師教師節快樂，並PO上「返校」的趣味影片，引起網友熱議，紛紛留言「笑歪」、「認真覺得市長可以當YouTuber」、「原來小智是學長」，也吸引許多任老師的學生留言，祝老師教師節快樂！

新竹市長林智堅日前回母校培英國中謝師恩，致贈班導任蘭英1輛腳踏車。圖／市府提供
新竹市長林智堅日前回母校培英國中謝師恩，致贈班導任蘭英1輛腳踏車。圖／市府提供
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新竹市長林智堅日前回母校培英國中謝師恩，重溫國中班導任蘭英的數學課。圖／市府提供
新竹市長林智堅日前回母校培英國中謝師恩，重溫國中班導任蘭英的數學課。圖／市府提供
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林智堅教師節英國

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