2019桃園農博會今日開幕 5大亮點展現台灣農業魅力

2019-09-28 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



2019桃園農業博覽會今日開幕，桃園市長鄭文燦今日前往新屋農博基地假日劇場，陪同總統蔡英文出席開幕式，鄭文燦表示，農博今年已邁入第三年，展期30天，是未來綠色生活的縮影，展現台灣農業魅力。今年共有5大主題專區、16個展館，並結合5大亮點「全台唯一全園區碳認證博覽會」、「藍海經濟」、「智慧農耕」、「零廢循環」、「實境解謎」，從中可看見台灣農業的轉型與進步，也讓市民朋友看見農業代表的生活與新價值。

鄭文燦提到，今年農博以「農饗時光」為主軸，共有5大展區分別為特色產業專區、農事生產專區、農村生活專區、環境永續專區、智慧科技專區，將農業與生活、食物、科技結合，更是國內第一個具碳認證的博覽會，主題活動約有500場，晚上還有主題夜活動。

本次的5個亮點，除了是全台唯一有碳認證的博覽會，藍海經濟方面，包括漁業經濟、環境教育，而智慧農業則貫穿本次博覽會的精神，循環經濟方面，展區有數個發電裝置，是循環經濟的示範區，其中第一台自駕車也在農博基地成功展示，農業實作體驗方面，亦有不少DIY體驗區。

5大展區的場館皆相當有特色，如農事生產專區的「原民物產」用台灣輪廓構成展區，展現16個原民族群文化；「米の集會所」可讓市民朋友了解米食文化，進而推廣與台灣文化密切的水稻文化。智慧科技專區「魚の新世界」結合環保再利用及科技創新手法，介紹台灣漁業的創新與突破，非常有魅力，值得大家一來再來。

鄭文燦也說，行政院農委會與市府合作，建構桃園農業物流園區，未來將共同打造農業物流出口環境。此外，未來桃園農業博覽會結束後，將轉型成戶外場所的活動基地，辦理相關展覽、青農市集、露營與音樂會等活動。

鄭文燦更提到，感謝中央協助推動濱海快速道路與永安交流道，前往永安漁港與農博基地皆相當方便，讓新屋不再是偏鄉。另外，新屋人口數將突破5萬人，市府會致力讓農業、工業、生態與文化並存，相信2019桃園農業博覽會將成功展現台灣的生命力。