峨眉交通不便 黃月琴常順路載長輩 獲頒敬老楷模

2019-09-28 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



「嗨！有需要搭便車嗎？」新竹縣峨眉鄉是超高齡鄉鎮，58歲的峨眉鄉民眾黃月琴因開店，常常開車東奔西跑備貨，每次在路上遇到長者上街、就醫搭便車，都會協助載送，她的熱心與善行今天獲得新竹縣長楊文科頒發敬老楷模。

黃月琴身為長壽俱樂部主持人，常主動聯繫新竹地區大學有意下鄉參與老人服務和關懷長輩活動的科系或社團，協助辦理福利服務、陪伴照顧，讓地方長輩感受到年輕、活力。

黃月琴觀察到峨眉鄉的交通不變，曾看到阿婆背著菜等車，她主動幫忙載人，未料後來又載到這位阿婆，兩人因而認識。「載人真的是順便！」有長輩覺得不好意思，主動要負擔油資，都被她婉拒。她說，峨眉也有登山客、民眾前來遊玩，看到民眾因等不到車，在豔陽下走路，會覺得不捨，有時也會順路載遊客，也展現出在地濃厚的人情味。

新竹縣長楊文科、議長張鎮榮今天出席「108年度重陽敬老表揚大會」，頒贈獎牌及獎品表揚各鄉鎮市公所推薦之鑽石婚、模範老人及敬老楷模。現場10幾對婚齡超過60年的鑽石婚夫妻，感情歷久彌新，令人稱羨。新竹縣長楊文科與妻子甘秀美結婚42年，他透露維持好感情的秘訣是裝傻、只要一方大聲另一方就要小聲，這樣風暴就會過去。