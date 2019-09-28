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新竹孔廟今辦祭孔大典 向至聖先師表達崇敬讚頌

2019-09-28 14:22聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2569周年釋奠典禮，今天在新竹孔廟舉行，循三獻古禮由市長林智堅擔任正獻官，帶領新竹市各界向孔子獻上最崇高敬意，感念至聖先師。

釋奠典禮在莊嚴肅穆的鐘鼓樂聲中展開，隨後進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等儀節，祭典由林智堅擔任正獻官，清華大學教務長戴念華擔任東配分獻官，國立交通大學代理校長陳信宏擔任西配分獻官，孔子第71代孫孔奕蘋擔任東哲分獻官，宏宗聖堂道學院謝德祥擔任西哲分獻官。

市府教育處長黃錦能及培英國中校長丁淑觀擔任東廡先賢分獻官、三民國中校長洪碧霜及民富國小校長胡如茵擔任西廡先儒分獻官、孔廟鄉賢祠後代由辛竹英代表擔任鄉賢祠分獻官、市府城市行銷處長顏章聖擔任糾儀官、前社會處長武麗芳擔任祝文官。

釋奠典禮邀請三民國中國樂社與民富國小舞蹈班學生擔任樂生及佾生，舞蹈班學童右手秉翟，左手持籥演出，配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章的昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，表達對孔子崇敬與讚頌之意。

林智堅說，培養品格涵養，最重要的就是教育，市府積極開辦孔子釋奠典禮，是為了讓新生代了解這位偉大的萬世師表，透過祭典表達崇敬贊佩。祭孔大典結束後，市府也循例贈送智慧筆、象徵智慧毛的麵線及代表勤學聰明的芹菜及蔥，給觀禮民眾紀念，期許莘莘學子勤學勵志、求學順遂。

新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮，今天在新竹孔廟舉行。圖／市府提供
新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮，今天在新竹孔廟舉行。圖／市府提供
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新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮，今天在新竹孔廟舉行，循三獻古禮由市長...
新竹市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮，今天在新竹孔廟舉行，循三獻古禮由市長林智堅（中）擔任正獻官。圖／市府提供
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孔子新竹林智堅

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