親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

提名王金平？ 親民黨：恐非是能守宋楚瑜157萬票的人選

幽靈船漂至大溪漁港擱淺 疑颱風從大陸漂日本再來台

農博環保車輛授車典禮　汰換採購低碳運具

2019-09-28 13:11聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市與行政院環保署合作，汰換老舊清運車輛，今日上午於桃園新屋農業博覽會場，舉行「低碳環保車輛授車典禮」，總統蔡英文也出席活動，親自將新式環保車輛交到桃園市長鄭文燦手裡，並對桃園市推展低碳運具汰換採購，提供安全舒適環保的永續運輸環境表示贊同。

環保局表示，環保署今年補助款1.05億元，加上市府編列預算1.5億元，共計新增及汰換採購電動壓縮式垃圾車38輛、油電混合動力資收車81輛，共計119輛，未來仍會逐年汰購低汙染運具。

鄭文燦指出，桃園升格後，原來鄉鎮市公所個別採購之清運車輛機具出現老舊易故障問題，也增加空氣汙染的可能性。市府考量清潔隊員的安全，並持續推廣低汙染、低噪音、低耗能低碳運具，於今年編列預算並獲市議員及環保署支持，以汰換逾12年的老舊運具為目標，汰換並採購低汙染運具，提供環保與效率的清運服務。

除爭取補助汰換清潔隊老舊清運車輛，自擔任市長以來更重視清潔隊員的勞動條件、福利給予與職安管理，從清潔獎金的提升、補充隊員員額以及發放資源回收變賣獎金，要打造安全舒適環保的工作環境，並將各公所雜亂不一的清潔隊制度一致化，隊員招考也要公開透明，於環保局成立專責機關「環境清潔稽查大隊」統籌管理隊員的勤務與機具，此外，明年將新增171位清潔隊員，並讓表現良好的儲備隊員，盡速轉為正式隊員。

環保局長呂理德表示，目前桃園市現有清運車約1000輛，長年行駛在各種街道巷弄間，維修占了一大部分支出。桃園市清潔大隊接管各公所的清運車輛及機具，依據使用年限及情形評估汰換，以確保清潔隊員執勤及民眾倒垃圾的安全。

本次授車典禮除展示電動壓縮式垃圾車、油電混和動力底盤的資源回收車、維護市容環境的掃街車、抓斗車，現場也有各式重型清潔機具如鏟裝機、淨灘機及大型廢棄物分解破碎機，將逐步投入桃園市的清潔工作。

總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「...
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「低碳環保車輛授車典禮」。圖／環保局提供
分享
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「...
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「低碳環保車輛授車典禮」。圖／環保局提供
分享
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「...
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「低碳環保車輛授車典禮」。記者高宇震／攝影
分享
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「...
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「低碳環保車輛授車典禮」。記者高宇震／攝影
分享
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「...
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「低碳環保車輛授車典禮」。記者高宇震／攝影
分享
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「...
總統蔡英文今日上午出席桃園新屋農業博覽會場，參加桃園市與行政院環保署合作舉行的「低碳環保車輛授車典禮」。記者高宇震／攝影
分享

清潔隊員環保署鄭文燦

相關新聞

戀愛火車出發！竹縣單身聯誼秒殺 今天啟航到福隆踏青

2019-09-28 12:17

免費肝炎與肝癌大篩檢 知名藝人蘇晏霈揪「來顧肝」

2019-09-28 12:07

逾300塊積木手工拼接而成 108年全運會聖火把有亮點

2019-09-28 11:11

揪感心！苗縣榮服處提供預約就診專車到台中榮總

2019-09-28 09:31

苗縣友善石虎生態給付 延長收件日期 開辦4場說明會

2019-09-28 09:02

擱淺暴紅「振豐號」起火燃燒 廢墟景點消失

2019-09-28 00:01

小禎代言苗栗 走玩城鄉間感受「小鎮不思議」

2019-09-27 23:05

教師這個暖舉 「姊姊的守護者」扭轉人生上台大醫

2019-09-27 23:04

省經費還更有渲染力 公部門找網紅行銷CP值高

2019-09-27 23:03

竹縣寧園安養院 2022增設失智專區一條龍照護

2019-09-27 22:30

防失智走失 愛的手鍊、智能手表長輩不愛

2019-09-27 22:26

小禎回故鄉 帶大家苗栗玩透透

2019-09-27 22:18

不願被標籤失智 竹縣長者配戴防走失「愛的手鍊」意願低

2019-09-27 16:39

致敬天后蔡依林 泰妹網紅用炸物串、金針菇Cosplay

2019-09-27 16:16

寧園2022年增設失智專區 將服務輕度至極重度病患

2019-09-27 15:21

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

桃園龍潭三坑老街 茭白筍節28日登場

2019-09-27 14:43

絕美景點擱淺貨輪走樣 遭爆「卸一船垃圾還起火燃燒」

2019-09-27 14:08

苗縣工務處道路巡檢開箱 無人機應用道路邊坡監測

2019-09-27 13:21

議員爆縣長午宴開議僅半天 徐耀昌拒為粗口道歉：告我啊

2019-09-27 10:06

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

彰化縣警官湧現逃亡潮？90人請調再創全國新記錄

2019-09-27 20:09

公開氣爆相關機密文件 韓國瑜：供民眾與議員檢驗

2019-09-27 15:14

影／基隆雨狂下 八堵火車站前淹水半個輪胎高

2019-09-27 19:43

再轟大港開唱！韓國瑜：不入流 貶低藝術

2019-09-27 17:05

藍綠都氣噗噗 台中百家樂主題餐廳雨後春筍很難查？

2019-09-27 14:23

大陸幽靈船漂向台灣 今晚恐在東北角觸陸擱淺

2019-09-27 19:20

基隆晚間雷電交接雨不斷 尚仁街坍方泥流緊急清除

2019-09-27 21:43

機密資料全解密！韓國瑜：高雄氣爆應有的溫柔與正義

2019-09-27 14:36

小禎回故鄉 帶大家苗栗玩透透

2019-09-27 22:18

烘咖啡豆焦味變空汙？台北市每年投訴逾百件

2019-09-28 07:20

花蓮中華路平交道發生死亡事故 縣議會會勘要求改善

2019-09-27 15:42

宜蘭版「下龍灣」 粉鳥林海灘秘境重新開放

2019-09-27 16:32

桃園龍潭三坑老街 茭白筍節28日登場

2019-09-27 14:43

彰化重陽禮金3千變1千 王惠美：排富不債留子孫

2019-09-27 16:23

北市愛叫車APP成效低 柯文哲：乾脆加入55688

2019-09-27 17:12

影／台中購物節不滿意度僅1％ 綠營：這是北韓民調嗎？

2019-09-27 16:40

陸無人幽靈船東北角海域大漂流 今龜山島現蹤將拖救

2019-09-28 08:58

愛吃控肉、愛喝茶 閨密70年變成人瑞坐輪椅也相伴

2019-09-27 16:01

影／台灣基進穿喪服抗議 與韓粉爆發衝突

2019-09-27 19:29

黃捷批市政、競選團隊混淆 韓國瑜回嗆：偏差心態嚴重

2019-09-27 18:13

新北13團體、人員 入選第5屆全國社區金點獎

2019-09-27 14:42

深坑多福宴推18道滿漢全席 蒸炸煮炒烤燴煨豆腐

2019-09-27 15:43

柯文哲挖宋楚瑜牆角？黃珊珊：主席不在乎瑣碎小事

2019-09-27 17:10

影／基隆港民眾登軍艦大排長龍 阿公級潛艦海獅最搶手

2019-09-28 11:56

明華園在湖上實景首演八仙過海 韓國瑜稱絕

2019-09-27 20:32

個資護過頭？攝影賽首獎陳小姐 律師：真實姓名昭公信

2019-09-28 12:16

浪漫又好吃！台南麻豆紅柚變身五星級法國風料理

2019-09-27 14:26

影╱質詢韓國瑜得靠運氣？ 時力議員遞狀聲請假處分

2019-09-27 15:42

鼓勵生育 彰化再增8所非營利幼兒園

2019-09-27 14:40

綠議員要「國瑜解密」 車子追蹤器到底有沒有？

2019-09-27 16:22

韓國瑜批「大港開唱」不入流 陳其邁： 以偏概全

2019-09-28 11:52

湧蓮寺捐款6億元興建慈善公益大樓 預計民國114年完工

2019-09-27 17:01

重陽節敬老 金門長輩笑領紀念酒

2019-09-27 16:16

全國國小潔牙賽基隆奪甲乙組冠軍 締造全國三連霸

2019-09-27 17:21

教師這個暖舉 「姊姊的守護者」扭轉人生上台大醫

2019-09-27 23:04

寧園2022年增設失智專區 將服務輕度至極重度病患

2019-09-27 15:21

王大閎建築四分之一列管 李慶元不滿「文資特權」

2019-09-27 18:54

彰化縣110歲人瑞梁李險 長壽祕訣睡足9小時

2019-09-27 15:46

狂追「返校」哏 新北市圖：你是忘了還還是根本就不想還？

2019-09-27 14:16

麻豆交流道匝道口設計不良 立委促改善

2019-09-27 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top