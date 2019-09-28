農博環保車輛授車典禮 汰換採購低碳運具

2019-09-28 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市與行政院環保署合作，汰換老舊清運車輛，今日上午於桃園新屋農業博覽會場，舉行「低碳環保車輛授車典禮」，總統蔡英文也出席活動，親自將新式環保車輛交到桃園市長鄭文燦手裡，並對桃園市推展低碳運具汰換採購，提供安全舒適環保的永續運輸環境表示贊同。

環保局表示，環保署今年補助款1.05億元，加上市府編列預算1.5億元，共計新增及汰換採購電動壓縮式垃圾車38輛、油電混合動力資收車81輛，共計119輛，未來仍會逐年汰購低汙染運具。

鄭文燦指出，桃園升格後，原來鄉鎮市公所個別採購之清運車輛機具出現老舊易故障問題，也增加空氣汙染的可能性。市府考量清潔隊員的安全，並持續推廣低汙染、低噪音、低耗能低碳運具，於今年編列預算並獲市議員及環保署支持，以汰換逾12年的老舊運具為目標，汰換並採購低汙染運具，提供環保與效率的清運服務。

除爭取補助汰換清潔隊老舊清運車輛，自擔任市長以來更重視清潔隊員的勞動條件、福利給予與職安管理，從清潔獎金的提升、補充隊員員額以及發放資源回收變賣獎金，要打造安全舒適環保的工作環境，並將各公所雜亂不一的清潔隊制度一致化，隊員招考也要公開透明，於環保局成立專責機關「環境清潔稽查大隊」統籌管理隊員的勤務與機具，此外，明年將新增171位清潔隊員，並讓表現良好的儲備隊員，盡速轉為正式隊員。

環保局長呂理德表示，目前桃園市現有清運車約1000輛，長年行駛在各種街道巷弄間，維修占了一大部分支出。桃園市清潔大隊接管各公所的清運車輛及機具，依據使用年限及情形評估汰換，以確保清潔隊員執勤及民眾倒垃圾的安全。