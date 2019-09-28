戀愛火車出發！竹縣單身聯誼秒殺 今天啟航到福隆踏青

2019-09-28 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為鼓勵青年朋友成家，新竹縣政府青年事務中心今天舉辦第三次的青春交友、單身聯誼活動，特別的是，今天一早就搭乘「戀愛火車」前往福隆地區，參與一系列的趣味互動，這也是新竹縣政府首次向台鐵租用觀光專列。

新竹縣長楊文科今天一早前往集合地點竹北火車站，他表示縣府自成立青年事務中心以來，包括今天已經舉辦了三次的聯誼活動，參加前面兩場活動的男女青年朋友們，即便無法締結連理，也都交了許多朋友。相信大家這次也一定能收穫滿滿，最好能再進一步「有情人終成眷屬、未來增產報國」，共同見證新竹縣是最全台灣最幸福宜居的縣市。

青年事務中心表示，本次活動共有180人報名參加，男女生各90位，實際報到人數約160人，男生平均年齡34歲、女生平均年齡32歲，其中不乏已是第二次報名參加的朋友，可見大家對本活動的喜愛與肯定。

戀愛火車在前往福隆的路程上，特別邀請新竹救國團的團康隊輔安排歡樂有趣活動，透過愛情邱比特牽紅線、浪漫電車邂逅派對、草嶺隧道單車漫遊、猴硐尋寶打卡美拍等活動，以豐富的帶團經驗，炒熱現場氣氛。