免費肝炎與肝癌大篩檢 知名藝人蘇晏霈揪「來顧肝」

2019-09-28 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為喚醒民眾的護肝意識，新竹市衛生局今天與國際扶輪社3482地區、肝病防治學術基金會等民眾團體合作，在香山衛生所辦理「免費肝炎與肝癌大篩檢活動」，今天還同時邀請到知名藝人蘇晏霈公益現身，呼籲人人驗B、C肝，帶原患者要定期追蹤，早期發現、早期治療才能免於遺憾。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘指出，B、C型肝炎病毒的傳染途徑均由血液或體液傳染，醫界發現，B、C型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險。今年初健保已全面開放C型肝炎全口服新藥，肝基會也會持續推動如何正確保肝的意識，讓患者落實主動篩檢、積極就醫、早期治療三步驟。

活動也特邀到藝人蘇晏霈來分享，她說，演藝圈工作日夜顛倒易忽略健康，等到病灶出現已事態嚴重，呼籲人人驗B、C肝，帶原患者要定期追蹤，早發現早治療才能免於遺憾。

竹市副市長沈慧虹表示，感謝肝病防治學術基金會、國際扶輪社3482地區對竹市民健康的參與，透過篩檢並以民眾需求為中心的方式，結合在地資源，建立肝炎防治一條龍與防治在地化的服務，以改善過去篩檢與治療銜接的落差，減少病人舟車勞頓到處找醫院的困擾，使病人能順利接受治療。

竹市衛生局指出，竹市轄內有89家醫療院所提供免費成人健康檢查，針對一般民眾45歲以上、原住民身分40歲以上，提供包含B、C型肝炎終生一次的加值服務，有近50家院所響應免掛號費服務，無法配合大型篩檢時間的民眾，可依據自己的時間選擇自家附近和衛生局特約的醫療院所接受篩檢檢查。相關健康篩檢資訊可洽三區衛生所，或上衛生局網頁查詢。