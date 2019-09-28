逾300塊積木手工拼接而成 108年全運會聖火把有亮點

2019-09-28 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年全國運動會將於10月19日在桃園巨蛋開幕，開幕當天將有精采序幕表演，聖火點燃儀式及火炬造型，也將是全運會一大亮點，今年聖火把全身皆使用在地祥儀企業製造的工業級積木，外觀以超過300塊積木拼接而成，並結合上千個螺絲組件一一鑽孔固定，象徵每位運動員努力拼搏、永不放棄的精神，也代表全運薪火代代傳承，將燦爛勝利的火焰推向高峰。

聖火起源來自古代奧林匹克運動會，會前人們齊聚在宙斯神廟前，從祭壇點燃火炬，由火炬手奔赴各個城邦宣告運動會開始，各自停戰。因此，聖火傳遞有傳承火焰、生生不息的意義，同時也代表和平的意義。

桃園市政府睽違20年主辦全運會，各局處動起來，由文化局負責打造聖火，文化局指出，今年全運會聖火把結合台灣當代科技工藝，使用祥儀企業製造工業級積木作為聖火把素材，造型參考1948倫敦奧運聖火炬，運用積木、螺絲組件組裝而成，並以手工方式一塊塊烤漆。