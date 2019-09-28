揪感心！苗縣榮服處提供預約就診專車到台中榮總

2019-09-28 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣沒有設置榮民醫院，苗栗縣榮民服務處有感於此，為協助居住在大苗栗地區的榮民（眷）要到榮民醫院就醫，在有限人力、財力，提供到台中榮總就診專車服務，並隨車提供早餐，讓榮民很感謝。退輔會主委馮世寬到苗縣榮服處視導時，也特別指示榮服處，秉持愛心、耐心、關心、同理心為退除役官兵服務。

退輔會所屬19個榮民服務處中，苗栗縣榮服處是唯二有提供就診專車的榮服處，另一個是高雄榮服處。苗栗榮服處指出，就診專車可提供18人搭乘，採預約登記，每周三上午6點半從後龍火車站出發，沿途停靠7個站，中午12點從台中榮總返回，預約登記電話037-320137，預約登記時間是每周四早上8點到周五下午5點，18人額滿就停止，陪同人員以1人為限。

苗栗縣榮民服務處長徐偉光說，苗栗縣內沒有設榮民醫院，居住在大苗栗地區榮民（眷）要到榮民醫院就醫，格外不方便。榮民服務處在有限人力、財力許可，提供到台中榮總就診專車服務，並隨車提供免費營養早餐。

處長徐偉光25日也陪同就診榮民（眷），搭就醫專車到台中榮總，協助榮民就醫看診，了解榮民需求。搭乘專車就診陶伯伯說，很感謝榮服處提供的專車及餐點，讓他很方便到台中榮總看診，得到充分的醫療照顧。