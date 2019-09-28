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揪感心！苗縣榮服處提供預約就診專車到台中榮總

2019-09-28 09:31聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣沒有設置榮民醫院，苗栗縣榮民服務處有感於此，為協助居住在大苗栗地區的榮民（眷）要到榮民醫院就醫，在有限人力、財力，提供到台中榮總就診專車服務，並隨車提供早餐，讓榮民很感謝。退輔會主委馮世寬到苗縣榮服處視導時，也特別指示榮服處，秉持愛心、耐心、關心、同理心為退除役官兵服務。

退輔會所屬19個榮民服務處中，苗栗縣榮服處是唯二有提供就診專車的榮服處，另一個是高雄榮服處。苗栗榮服處指出，就診專車可提供18人搭乘，採預約登記，每周三上午6點半從後龍火車站出發，沿途停靠7個站，中午12點從台中榮總返回，預約登記電話037-320137，預約登記時間是每周四早上8點到周五下午5點，18人額滿就停止，陪同人員以1人為限。

苗栗縣榮民服務處長徐偉光說，苗栗縣內沒有設榮民醫院，居住在大苗栗地區榮民（眷）要到榮民醫院就醫，格外不方便。榮民服務處在有限人力、財力許可，提供到台中榮總就診專車服務，並隨車提供免費營養早餐。

處長徐偉光25日也陪同就診榮民（眷），搭就醫專車到台中榮總，協助榮民就醫看診，了解榮民需求。搭乘專車就診陶伯伯說，很感謝榮服處提供的專車及餐點，讓他很方便到台中榮總看診，得到充分的醫療照顧。

苗縣榮服處為讓有感服務持續推動，結合內、外部資源單位，退輔會主委馮世寬昨到榮服處視察時，指示榮服處要持續以愛心、耐心、關心、同理心為退除役官兵服務。

退輔會主委馮世寬（前排右四）昨到苗縣榮服處視察時，指示榮服處要持續以愛心、耐心、...
退輔會主委馮世寬（前排右四）昨到苗縣榮服處視察時，指示榮服處要持續以愛心、耐心、關心、同理心為退除役官兵服務。圖／苗縣榮服處提供
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苗縣榮服長徐偉光（右）周三特別搭乘專車陪同榮民（眷）到台中榮總，了解榮民（眷）的...
苗縣榮服長徐偉光（右）周三特別搭乘專車陪同榮民（眷）到台中榮總，了解榮民（眷）的需要。圖／苗縣榮民服務處提供
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苗栗縣沒有設置榮民醫院，苗栗縣榮民服務處有感於此，為協助居住在大苗栗地區的榮民（...
苗栗縣沒有設置榮民醫院，苗栗縣榮民服務處有感於此，為協助居住在大苗栗地區的榮民（眷）要到榮民醫院就醫，在有限人力、財力，每周三提供到台中榮總就診專車服務，並隨車提供早餐，採預約制。圖／苗縣榮民服務處提供
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榮民台中榮總苗栗縣

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