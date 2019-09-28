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苗縣友善石虎生態給付 延長收件日期 開辦4場說明會

2019-09-28 09:02聯合報 記者劉星君╱即時報導

農委會林務局核定苗縣友善石虎生態服務給付試辦計畫，通霄鎮為指定試辦區，「友善石虎農地獎勵金」、「自主巡護地獎勵金」與「棲地出現石虎獎勵金」，縣府原公告受理日期到9月21日，但因名額還有，受理時間延長到10月30日；另外，「石虎入侵通報、監測獎勵金」只要苗栗縣境內養禽戶都可申請，即日起申請到11月底。縣府農業處將在9月29日、10月1、2、3日在通霄鎮舉辦4場次說明會。

苗栗縣友善石虎生態給付試辦計畫，農業處在通霄鎮舉辦4場次說明會，說明會讓農友認識了解生態給付試辦計畫內容，說明會分別是9月29日上午9點在平安里活動中心、10月1日 晚間6點半在通灣里活動中心、10月2日晚間6點半在楓樹里活動中心與10月3日晚間6點半在坪頂里活動中心。

苗縣府獲農委會核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，指定通霄鎮試辦地點，友善石虎農地獎勵金、自主巡護棲地獎勵金，棲地出現石虎獎勵金，鼓勵農友、社區參與棲地維護，原本公告申請到9月21日止，但因名額還有，縣府延長到10月30日。社區巡守隊提供10隊，友善耕作部分提供20戶，但截至目前申請不踴躍，社區巡守隊有3隊申請，友善耕作5戶申請。

另外，友善石虎生態服務給付，針對「石虎入侵通報獎勵金」、「石虎入侵監測獎勵金」，該計畫實施對象是苗縣境內的養禽戶，即日起開始申請到11月30日止。縣府農業處讓農友了解計畫內容，通霄鎮舉辦4場次說明會。

縣府獲農委會核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，苗縣通霄鎮為指定試辦區，友善石虎可獲1萬到10萬元獎勵金。全縣若發生家禽經證實疑遭石虎危害，不危害石虎生命，立即通報縣府，核發3千元補償金，若證實為石虎，則有1萬元。

苗縣府野放侵擾雞舍的石虎。圖／苗縣府提供
苗縣府野放侵擾雞舍的石虎。圖／苗縣府提供
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石虎農委會苗栗縣

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