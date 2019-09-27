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健檢發現血壓高尿酸高 發憤減重4個月狠甩18.3公斤

2019-09-27 23:34聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

現代人工作忙碌缺乏運動，新竹縣衛生局今年推動「健康職場認證」，針對13個職場共450名員工，提供部份運動講師費及免費營養課程等，9個月來共減重906.91公斤，其中減重第一名的遠東新世紀黃姓員工，因員工健檢發現自己血壓高、尿酸高，甚至腳痛，發憤減重，靠著規率運動及堅強意志力，短短4個月狠甩18.3公斤，不僅改善高血壓，工作起來也更有效率。

國民健康署自2007年推動「健康職場認證」，輔導職場推動健康促進議題包含身體活動、健康飲食、健康體位管理等，依國內外研究證實，推動健康職場促進可降低員工離職率及病假率，增加工作滿意度、改善員工健康並提升企業形象等。

新竹縣衛生局今年推動健康職場認證，針對有意願辦理健康減重的13個職場，提供部份運動講師費及免費營養課程等，並從BMI≧27㎏/㎡減重公斤數最多者，選出前6名贈送商品禮券。

其中，獲得第一名的是遠東新世紀的黃姓員工，因在員工健檢中，發現自己血壓高、尿酸高，甚至有腳痛情形，透過改善飲食，攝取足夠蛋白質、低油脂食物、澱粉類減半、戒糖飲及宵夜，再加上一周4至5天規率運動，如慢跑、仰臥起坐、啞鈴，憑著堅強的意志力，短短4個月狠甩18.3公斤，除血壓恢復正常外，工作起來更有效率。

原相科技的鍾姓員工則在3個月甩掉17.9公斤，利用少吃、吃對食物，如不吃人工食品、多吃燙青菜、雞胸肉和低卡沙拉等，並組成健走團隊，隊友彼此監督每日走10公里，終於成功瘦身。

均豪科技的吳姓員工則因過重導致體檢紅字多，配合公司減重活動及工作，每天走22萬步，並以爬樓梯代替坐電梯、不吃油炸食物及糖飲，實施少吃多動原則，4個月也成功瘦身17.1公斤。

衛生局提醒民眾，減重不復胖的秘訣就是「要持續維持健康的生活型態」-聰明吃、快樂動、天天量體重。在飲食方面，均衡攝取六大類食物，天天5蔬果（3份青菜及2份水果），不喝含糖飲料及減少精緻點心攝取；運動方面，養成每日至少運動30分鐘習慣，減少體脂肪形成。也別忘了藉由量體重，了解自己身體變化，以免攝取過量食物及減少運動狀況下，身材不自覺走樣了。

新竹縣衛生局今年推動「健康職場認證」，其中，獲得第1名的是遠東新世紀的黃姓員工，...
新竹縣衛生局今年推動「健康職場認證」，其中，獲得第1名的是遠東新世紀的黃姓員工，靠著規率運動及堅強意志力，短短4個月狠甩18.3公斤。圖／新竹縣政府提供
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職場減重衛生局

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