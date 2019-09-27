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教師節辦創意活動 大興高中這樣做

2019-09-27 23:23聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

適逢明日教師節將至，各校開始辦起各式各樣的慶祝活動，桃園市大興高中舉辦全校慶祝大會，學生們紛紛使勁表演，演出節目五花八門相當逗趣，此外董事長張建隆更是一大早帶著熱呼呼的麥當勞和咖啡請全體教職員享用，讓老師們直呼「暖心又暖胃」。

在全校慶祝大會上，首先由張建隆親自頒發服務滿5、10、15、20年以及服務績優教師獎牌和獎勵金，接著是各班學生獻出他們精心為導師設計的「全班寵愛VIP座椅」，有機車、汽車、花轎等等造型的寶座紛紛出場，邀請導師們上座之後進行奉茶，與隨後要表演的手語代表著「一杯濃茶謝師情、一曲手語感恩心」。

不僅如此，還贈送老師上頭寫有祝福語及畫像的柚子，代表學生「柚貼心、柚乖巧」、送棉花糖則希望師生關係「綿綿密密、甜甜蜜蜜」。第二階段學生表演，由時尚科三年甲班學生手語表演「感恩的心」，自治會幹部熱門音樂演唱「暖暖」，冠軍班級汽車科二年級甲班大聲喊出「老師我愛妳、老師教師節快樂！」。

張建隆說，大興高中的同仁都非常認真，尤其現在面臨少子化、新課綱的環境，在教學、輔導、招生、進修成長等等方面的壓力可想而知，所以藉著教師節給老師們多一點加油打氣是必須的。大興高中校長陳崑玉表示，希望經由今天各式活動不僅可以激勵老師士氣，也可以教導學生懂得感恩、勇於表達對老師的敬意和謝意，讓師生關係更和樂，讓學生在學習上更有收獲。

適逢明日教師節將至，大興高中舉辦全校慶祝大會，學生們紛紛使勁表演，演出節目五花八...
適逢明日教師節將至，大興高中舉辦全校慶祝大會，學生們紛紛使勁表演，演出節目五花八門相當逗趣。圖／大興高中提供
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適逢明日教師節將至，大興高中舉辦全校慶祝大會，學生們紛紛使勁表演，演出節目五花八...
適逢明日教師節將至，大興高中舉辦全校慶祝大會，學生們紛紛使勁表演，演出節目五花八門相當逗趣。 圖／大興高中提供
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適逢明日教師節將至，大興高中舉辦全校慶祝大會，學生們紛紛使勁表演，演出節目五花八...
適逢明日教師節將至，大興高中舉辦全校慶祝大會，學生們紛紛使勁表演，演出節目五花八門相當逗趣。圖／大興高中提供
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教師節麥當勞

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