教師這個暖舉 「姊姊的守護者」扭轉人生上台大醫

2019-09-27 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



明天就是教師節，不少老師在教學生涯中都會有一些令人印象深刻的教學故事，桃園市慈文國小呂老師的教學過程中，有對姊妹學生，妹妹扮演「姊姊的守護者」照顧有學習障礙的姊姊，卻也因此鬱鬱寡歡，直到遇到呂老師的關心，才讓她改變；在社區大學教授咖啡烘培課程的老師陳炳東，遇上學生老婆請求他到自己待的老人大學上課，原因只為「你教我先生泡的咖啡喝起來好幸福」。

這對姊妹是呂老師過去在三、四年級任職導師時的學生，姊姊因腦部有受傷，學習力較弱、受同學欺負，媽媽為了讓姊姊有個照顧，讓妹妹參加考試提早入學與姊姊同班，一起上課有個照應，但呂老師卻發現妹妹時常悶悶不樂、覺得自己的宿命就是陪伴姊姊，於是便多和妹妹聊天談心、給予鼓勵，還播放身心障礙的相關影片來教導妹妹，她才慢慢開始理解姊姊的難處、改變對自己宿命的看法。

學校中竟然有個「姊姊的守護者」，慈文國小校長林佩娟表示得知的當下非常驚訝，談及怎麼知曉這段往事，林佩娟說，當時只是想訪問考上台大醫科的學生，來分享讀書歷程、有沒有什麼撇步，卻也意外從學生口中得知，有這麼一段感人的故事，事後趕緊與學生提及的呂老師求證，才挖掘出這段故事。

呂老師表示，身為導師都會關心學生，只是沒想到這麼平凡的舉動，竟對一個學生造成這麼大影響，得知妹妹相當感念她當時的關心，她也覺得相當感動。另外，在蘆山園社區大學教授咖啡烘培課程的教師陳炳東說，遇過一個老婆婆突然請求他到自己上課的老人大學授課，原因竟是「他教授的咖啡喝起來有幸福的味道」。