小禎回故鄉 帶大家苗栗玩透透

2019-09-27 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



交通部觀光局舉辦「台灣經典小鎮」票選，苗栗縣有苑裡、公館、三義、南庄、大湖等5鄉鎮入選，數量居全台之冠，苑裡更獲全國票選第1名，縣府今天舉辦「苗栗玩透透」主題旅遊專刊發表會，請來藝人小禎以「客家女兒」身分代言，邀約各地民眾到苗栗感受迷人的旅遊風情。

苗栗玩透透旅遊主題專刊已連續出刊14年，歷經多次改版，今年特邀小禎當代言人，重回故鄉體驗藺草編織、品嘗割稻飯、騎鐵馬徜徉田園，以充滿質感圖片搭配生動文字，邀大家旅行苗栗；發表會上午在文化觀光局中正堂舉辦，現場安排悠揚的大小提琴演奏，社區媽媽頭戴藺編草帽走秀，場面熱絡。

縣長徐耀昌指出，苗栗推動雙慢城、鐵道自行車，吸引遊客來苗栗觀光，也讓縣內的小鎮風情躍向國際，目前縣府延續慢城精神，在海線推動「國際慢魚運動」，倡導飲食、環境永續概念，苗栗是最適合深度旅遊的縣市，歡迎大家索取主題專刊，配合秋冬旅宿補助暢遊苗栗。

小禎是知名主持人胡瓜的女兒，她說很懷念幼時在苗栗騎腳踏車悠遊的記憶，這次拍攝專刊期間她深深覺得苗栗「玩不完」，且從台北到苗栗僅45分鐘高鐵車程就到了，到苗栗旅行比到其他縣市更便捷。