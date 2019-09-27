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【即時短評】警政署一國兩制 彰化縣留不住警官

小禎回故鄉 帶大家苗栗玩透透

2019-09-27 22:18聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

交通部觀光局舉辦「台灣經典小鎮」票選，苗栗縣有苑裡、公館、三義、南庄、大湖等5鄉鎮入選，數量居全台之冠，苑裡更獲全國票選第1名，縣府今天舉辦「苗栗玩透透」主題旅遊專刊發表會，請來藝人小禎以「客家女兒」身分代言，邀約各地民眾到苗栗感受迷人的旅遊風情。

苗栗玩透透旅遊主題專刊已連續出刊14年，歷經多次改版，今年特邀小禎當代言人，重回故鄉體驗藺草編織、品嘗割稻飯、騎鐵馬徜徉田園，以充滿質感圖片搭配生動文字，邀大家旅行苗栗；發表會上午在文化觀光局中正堂舉辦，現場安排悠揚的大小提琴演奏，社區媽媽頭戴藺編草帽走秀，場面熱絡。

縣長徐耀昌指出，苗栗推動雙慢城、鐵道自行車，吸引遊客來苗栗觀光，也讓縣內的小鎮風情躍向國際，目前縣府延續慢城精神，在海線推動「國際慢魚運動」，倡導飲食、環境永續概念，苗栗是最適合深度旅遊的縣市，歡迎大家索取主題專刊，配合秋冬旅宿補助暢遊苗栗。

小禎是知名主持人胡瓜的女兒，她說很懷念幼時在苗栗騎腳踏車悠遊的記憶，這次拍攝專刊期間她深深覺得苗栗「玩不完」，且從台北到苗栗僅45分鐘高鐵車程就到了，到苗栗旅行比到其他縣市更便捷。

文化觀光局長林彥甫表示，專刊規畫多元，符合年輕族群喜愛的旅遊篇章，包括「小鎮不思議」介紹經典小鎮、「來客庄坐客」介紹大湖鄉返鄉青年、「走玩城鄉間」呈現18鄉鎮老街巷弄及庶民美食，還有原住民文化及媽祖繞境文化等篇章，深具收藏價值，專刊並有電子書可下載，實體書可於台鐵苗栗、竹南站、苗栗高鐵站及縣內合法旅宿、城市規劃館、文觀局服務台等處索取。

「苗栗玩透透」旅遊主題專刊今天出刊，縣府請來藝人小禎代言、辦簽書會，廣邀各地民眾...
「苗栗玩透透」旅遊主題專刊今天出刊，縣府請來藝人小禎代言、辦簽書會，廣邀各地民眾到苗栗各地的特色小鎮遊玩。記者胡蓬生／攝影
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今年是小鎮漫遊年，苑裡鎮獲全國票選第一名，「苗栗玩透透」專刊今天出刊，縣府請來社...
今年是小鎮漫遊年，苑裡鎮獲全國票選第一名，「苗栗玩透透」專刊今天出刊，縣府請來社區媽媽戴藺草帽走秀、資深藺編師現場編織，凸顯苑裡小鎮的藺編特色。記者胡蓬生／攝影
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今年是小鎮漫遊年，苗栗縣有5個小鎮入選，其中苑裡鎮更獲得全國票選第一名，「苗栗玩...
今年是小鎮漫遊年，苗栗縣有5個小鎮入選，其中苑裡鎮更獲得全國票選第一名，「苗栗玩透透」專刊出刊會場上，展示各種藺草編織作品。記者胡蓬生／攝影
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今年是小鎮漫遊年，苗栗縣有5個小鎮入選，其中苑裡鎮更獲得全國票選第一名，「苗栗玩...
今年是小鎮漫遊年，苗栗縣有5個小鎮入選，其中苑裡鎮更獲得全國票選第一名，「苗栗玩透透」專刊今天出刊，縣府請來社區媽媽戴藺草帽走秀，凸顯苑裡的藺編特色。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗玩透透」旅遊主題專刊今天出刊，縣府請來藝人小禎代言、辦簽書會，廣邀各地民眾...
「苗栗玩透透」旅遊主題專刊今天出刊，縣府請來藝人小禎代言、辦簽書會，廣邀各地民眾到苗栗各地的特色小鎮遊玩。記者胡蓬生／攝影
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「苗栗玩透透」旅遊主題專刊今天出刊，縣府請來藝人小禎代言、辦簽書會，廣邀民眾到苗...
「苗栗玩透透」旅遊主題專刊今天出刊，縣府請來藝人小禎代言、辦簽書會，廣邀民眾到苗栗各地的特色小鎮遊玩。記者胡蓬生／攝影
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