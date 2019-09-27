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李騰芳古宅 9月28、29日首演「一齣大溪」戲劇

2019-09-27 17:25聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市唯一國定古蹟李騰芳古宅，結合大溪木藝博物館及在地居民，成立「李騰芳古宅x博物館劇場」工作坊，今年加入新成員及採集故事，以古宅及大溪木匠師為背景，28、29日下午在李騰芳古宅中庭，首演4場次「一齣大溪」，11月另有4場次演出。

在大溪李騰芳古宅中庭空間演出的「一齣大溪」，演員全是大溪在地居民，有退休教師、故事媽媽、車商客服、藝術家、民宿老闆、總鋪師、導覽志工、學生等，有的去年就參與博物館劇場故事籌劃及演出，有的是新加入陣容成員。

這群來自不同世代、不同生活經驗學員，透過採集故事過程，分享他們對大溪過去、現在的記憶，以及未來的想像。經過為期1年的劇場工作的對話、互動、交流、產出後，討論出戲劇大網及內容，精進演出道具與技法。

一齣大溪以李騰芳古宅為故事背景，以李家的發展歷程描述大溪歷史，刻劃小人物故事的戲劇，故事始於唐山木藝師傅在台落地生根，一路走過李騰芳古宅的興建，大溪老城區水運發達與土匪猖獗的開發故事。

劇中包含，關聖帝君點石成金、同人社的創立，稻米經濟和「換工」協作、新時代擇偶觀、木藝興衰歷程，時代變遷與大家族香火延續等，回溯了大溪近200年發展史。這是由大溪在地居民演出的故事，雖沒有史詩般的壯闊，卻宛如涓涓細水，述說出大溪的庶民史，展現在地的詮釋與連結。

大溪木藝博物館館長陳倩慧表示，希望以戲劇作為媒介，讓博物館劇場成為居民「共學」、「共創」的互動平台。學員們一起完成的一齣大溪戲劇，就是「在地人展演在地文化魅力」成果。

陳倩慧表示，在李騰芳古宅演出，創造人與人、人與歷史場域間的關係鏈結，讓大溪人故事，不斷譜寫下去。未來木博館將分階段推出更多元的工作坊及遊戲學習方案，開放更多的李宅空間，鼓勵更多民眾參與，持續把在地的歷史文化能量注入古蹟，共同思考大溪的未來與可能。

一齣大溪戲劇於9月28、29日，下午2時及4時演出4場次，即日起受理網路報名；另10月1日起再開放11月9、17日上午10時及下午2時4場次網路報名。李騰芳古宅中庭空間限制，為維護觀演品質，每場次40名，額滿為止，報名請上木博館FB臉書專頁查詢。

桃園市大溪區國定古蹟李騰芳古宅， 28、29日 下午首演「一齣大溪」戲劇。圖／桃...
桃園市大溪區國定古蹟李騰芳古宅， 28、29日 下午首演「一齣大溪」戲劇。圖／桃園市立大溪木藝博物館提供
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桃園市大溪區國定古蹟李騰芳古宅， 28、29日 下午首演「一齣大溪」戲劇。圖／桃...
桃園市大溪區國定古蹟李騰芳古宅， 28、29日 下午首演「一齣大溪」戲劇。圖／桃園市立大溪木藝博物館提供
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桃園市大溪區國定古蹟李騰芳古宅， 28、29日 下午首演「一齣大溪」戲劇。圖／桃...
桃園市大溪區國定古蹟李騰芳古宅， 28、29日 下午首演「一齣大溪」戲劇。圖／桃園市立大溪木藝博物館提供
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博物館劇場

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