不願被標籤失智 竹縣長者配戴防走失「愛的手鍊」意願低

2019-09-27 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



失智症人口不斷增長，老人走失案件層出不窮，新竹縣政府積極推動預防走失「愛的手鍊」或智能手錶，但似乎成效不佳，不少長輩除了不習慣手上戴東西，也認為配戴就等於被「標籤」失智，且智能手錶需要一直充電，都讓長輩配戴意願降低。

新竹縣府社會處推估縣內今年有近2300名失智症長者，但目前僅有259人申請「愛的手鍊」，而接獲通報走失案10人中就有7、8人無佩戴手環，經過分析，配戴意願低主要的原因有不習慣戴手鍊、不願被「標籤」失智，手鍊不見等。

另外，除了「愛的手鍊」，新竹縣府去年也運用公益彩券盈餘經費，與台灣關愛發展協會合作，發送100個智能手錶給縣內的獨居老人，智能手錶有即時定位功能，可從APP遠端掌握長輩行蹤，也有雲端健康管理、親情電話速撥、獨立雙向通話等功能。

雖縣府用意良好，但推行成效同樣不佳，多數長輩除了不習慣配戴，且智能手錶需要一直充電，或者手錶拿下來後就忘記再戴回去，曾有長輩就將手錶放在桌上，因此跌倒時也無法即時求救，而基地台收訊狀況有時也不穩，讓長輩覺得不便，直接將手錶退回不願再使用，社會處統計，目前仍有使用的長輩僅剩11人。