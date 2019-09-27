擱淺貨輪卸貨釀火災 桃市府裁罰並要求限時清理

2019-09-27 16:45 中央社 桃園27日電



有民眾在臉書社團貼文指出，擱淺在大園區海邊的宏都拉斯國籍貨船，疑似卸下大批垃圾並釀生火災。桃園市政府海洋管理處今天表示，已要求業者，在下午5時前清理完畢。

去年10月11日擱淺在大園區許厝港的宏都拉斯國籍振豐輪，意外成為民眾拍照打卡的熱門景點，有民眾昨晚在臉書粉絲社團貼文表示，振豐輪卸下一船的垃圾、雜物堆積岸邊如一座座小山，甚至還傳出火災事故，讓地方民眾相當憂心。

環保局表示，貨輪在擱淺後，交通部航港局委託太星工程進行擱淺貨輪卸載、存放、船體穩固等作業，並將貨輪內貨品暫置岸邊。但環保局在25日獲報，大園區擱淺貨輪發生火災案件，懷疑是因為高溫造成堆置貨品燃燒。

環保局稽查人員也在上風處及下風處檢測發揮性有機化合物（VOC），讀值為0ppm，但現場施工人員因管理不善導致造成粒狀空氣污染，已經依違反空氣污染防制法告發，最高可裁處新台幣500萬。

海岸管理工程處長林立昌表示，上午10時已邀集環保署、交通部、環保局等相關單位研商，除要求業者在下午5時前將岸邊廢棄物覆蓋以免衍生二次污染，也請航港局在下午5時前將燒毀廢棄物清除處理計畫提送海管處審查，並儘速完成清除處理作業。

林立昌指出，船上400公噸暫放於岸邊的貨物，約200公噸的貨物因起火意外遭毀損，目前海管處也要求受委託業者，在明天晚上12時前，將岸邊布料等貨品全部運離現場，存放至大園倉庫，以免再度發生悶燒事件，海管處也持續派員前往現場監控，避免對許厝港國家重要濕地造成影響。