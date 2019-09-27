新竹市大庄附幼創意課程 獲教學卓越金質獎

2019-09-27 16:45 中央社 新竹市27日電



新竹市香山區大庄國小附設幼兒園推動STEM科學教育，讓孩子透過各種體驗種稻、查訪社區等認識在地產業，獲108年度教育部教學卓越獎金質獎肯定。

新竹市政府教育處今天發新聞稿表示，大庄國小附設幼兒園106年起配合幼教新課綱，率先實施為主題的不分科STEM課程，帶學生走入社區認識水資源與稻米產物，實作課程多元創新，獲108年度教育部教學卓越獎金質獎肯定。

大庄附幼主任於李如瀅表示，此次獲獎的「庄腳囡仔的水、米、米粉盛宴」課程參考STEM教育理念，結合科學、技術、工程及數學跨領域教學，規劃主題課程，加入家長協助並融合社區特色，從實作中體驗各種科學原理，感受社區環境的自然與人文風情。

李如瀅指出，課程主題包括「水的樂園」、「與米有約」、「米粉達人」，串聯家長、社區與學校的力量，一同帶著孩子認識社區三姓公溪的歷史，也讓學生體驗種稻樂趣，實踐「從產地到餐桌」的食農教育，再進入各家工廠參訪，認識在地產業。

竹市府教育處指出，4年前李如瀅帶領教學團隊嘗試轉型，發展「幼兒探究取向主題課程」的科學教育，初期遭家長質疑「還不如拿來教寫字」，隨主題課程融入語文與數學等科目，讓孩子在實作過程中成長，家長逐漸改觀，後經匿名調查，家長對課程滿意度百分百，大庄附幼入園人數倍增，107學年度增開一班。

此次獲獎的大庄國小附幼課程，不採一般幼兒園常做的語文或藝術領域主題，而是透過水資源的科學探索與動、靜態舞台展演，讓孩子找到自己的興趣與定位，恰好符合108新課綱精神。