致敬天后蔡依林 泰妹網紅用炸物串、金針菇Cosplay

2019-09-27 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



網紅當道，近年公部門行銷也流行找網紅踩點宣傳，桃園農業博覽會在即，市府新聞處就邀來常在社群媒體上分享Cosplay作品的泰國網紅Benjaphorn Chetsadakan於29日造訪農博，泰妹網紅將運用台灣食材Cosplay變裝，向國際巨星蔡依林致敬，無獨有偶，桃園市觀旅局最近也邀來IG人氣肥宅教主王安蕾拍片，宣傳桃園借問站特色，希望吸引更多年輕人關注。

2019桃園農業博覽會將於9月28日至10月27日在桃園新屋登場，農博展區內打造「四國文化館」，是以泰國、印尼、越南、菲律賓為主題的特色展館，為替農博創造更多話題，市府邀來泰國網紅Benjaphorn Chetsadakan首次造訪台灣，運用台灣食材Cosplay創造時尚美學。

市府新聞處指出，Benjaphorn Chetsadakan過去曾Cosplay范冰冰、蕾哈娜（Rihanna）、小丑女瑪格·羅比（Margot Robbie）等知名女星而登上國際報導，每次都是以超低成本的選材和無限改造創意，引發網路討論浪潮，這次為了宣傳桃園農博，特別向天后蔡依林致敬。