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寧園2022年增設失智專區 將服務輕度至極重度病患

2019-09-27 15:21聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣寧園安養院提供失智症中度以上照護服務，今天舉辦2019年國際失智症月新竹縣失智宣導活動「用愛打開記憶的窗口」，院長段雷表示，由於失智症人口不斷增長，寧園安養院預計於2022年增設日間照護中心及失智專區，將成為全台首間從失智症輕度到極重度的一條龍機構。

新竹縣長楊文科表示，台灣失智症人數已超過28萬人，寧園專責照顧失智症不遺餘力，縣府也提供「愛的手鍊」，開放失智症家庭申請索取，預防患者走失。在醫院方面，目前天主教仁慈醫院、台北榮總新竹分院、台大竹東分院均有相關門診，提供患者及家屬治療。

縣府社會處指出，由於失智症專區須符合相關規定，目前新竹縣僅有寧園安養院、桃園仁愛之家附設新埔長期照顧中心具有失智症專區。

段雷表示，根據統計，失智症人數以每天增加38名速度成長。寧園安養院目前提供230床，扣除32床精神障礙患者，其他均為失智症患者，且目前還有82人在等待入住，急需擴大服務。

為了因應此問題，寧園2022年將在院區內興建日間照護中心及失智專區服務，日間照護中心提供30個名額，由院方派車接送長輩至寧園；失智專區則提供32床，讓現有的230床增加為262床，提供一條龍式服務，照顧失智症輕度至極重度患者。

新竹縣寧園安養院提供失智症中度以上照護服務，今天舉辦2019年國際失智症月新竹縣...
新竹縣寧園安養院提供失智症中度以上照護服務，今天舉辦2019年國際失智症月新竹縣失智宣導活動「用愛打開記憶的窗口」。記者陳斯穎／攝影
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失智症患者新竹

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