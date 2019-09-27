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議員爆縣長午宴開議僅半天 徐耀昌拒為粗口道歉：告我啊

2019-09-27 10:06聯合報 記者劉星君╱即時報導

高雄市議會昨準時下午6點散會，時代力量苗栗縣議員曾玟學昨提到，苗縣議會今年5月首日開會，因縣長邀局處首長與議員午宴只開半天，建議下午可以回來開會，引發縣長徐耀昌不悅，粗口罵曾玟學「小王八蛋」；今上午徐耀昌受訪時餘氣未消說，「民意代表要尊重議會，不是你要求我縣長怎樣，我縣長就要配合，我有我的事」。

徐耀昌今上午在苗栗市慰訪百歲人瑞，本報記者問他，對於曾玟學Po文指苗縣議會開議首日只開半天，及在接受蘋果日報訪問時，爆粗口罵曾玟學「小王八蛋」，有議員認為要公開道歉等問題，他說，沒什麼好講的，「一天到晚想搏版面。」

徐耀昌還說，「你今天很喜歡問政，好好在議會去問政，這是多數決，不是你講了就算。年紀輕輕要懂得禮貌，連議會、連議長都在批評，這個小孩子不應該這樣的做為」。

對於有議員要縣長公開道歉，徐耀昌今說「我為什麼要道歉？我私底下跟朋友在聊天，我不認同他，每個議員都有他的自主權，要不然叫他去告我啊，大家互相尊重而已。」

曾玟學上午得知縣長反應後表示，縣長完全搞錯這個事情，議會是議程先排的，他是針對議程，不是沒有依據的。議員陳品安認為，縣長徐耀昌罵議員「小王八蛋」應公開道歉，這4個字已涉公然侮辱。

議員陳品安說，縣長再怎麼樣不滿曾玟學議員公開言論，都應就事論事，不應該用「小王八蛋」罵人，「小王八蛋」有人格貶損之意，希望縣長針對人格貶損部分道歉，身為縣長這是不良示範。

苗栗縣議會秘書長林來居昨說，議會運作採多數決，不是單一議員說了算，也曾開到下午1點多，中間沒有休息吃飯，也有議員會反應，這時主席要裁示，也會採多數決，要過半數，「議會任何運作，要尊重多數議員的意見」。

徐耀昌爆粗口罵議員曾玟學，還說「我為什麼要道歉？大家互相尊重而已。」記者劉星君／...
徐耀昌爆粗口罵議員曾玟學，還說「我為什麼要道歉？大家互相尊重而已。」記者劉星君／攝影
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苗栗縣時代力量議員曾玟學。圖／報系資料照
苗栗縣時代力量議員曾玟學。圖／報系資料照
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徐耀昌苗栗縣

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