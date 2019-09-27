網美熱點中庄調整池透明景觀橋 平日上鎖勿冒險爬
桃園大溪中庄調整池，池體造型美如小提琴，水池進水口旁有一座白色橋體，透明玻璃棧道景觀平台可拍出水天一色美景，最近成網紅、網美拍照熱門景點，但北區水源局提醒，除水質檢測期間或預先申請參觀，景觀平台平日都上鎖未開放，請遊客不要冒險攀爬進入。
位於位於石門水庫下游的「中庄調整池」是台灣首座備用水庫，周邊有步道和自行車道，最近水池進水口旁的透明景觀平台在網路上爆紅。但北區水源局表示，景觀平台用途是監測水質，平日上鎖未開放遊客進入，管理員發現有人攀爬會勸導，建議採手機自拍棒延伸取景，或從側邊拍照取景。
北區水源局解釋，這一座5公尺寬、30公尺長的白色橋體，延伸到中庄調整池進水口的景觀平台，主要功用是方便水質取樣，並當作觀看調整池縱向廣闊水域，除非水質監測員或預先申請參觀，平日均上鎖管制。
景觀平台採鋼構，棧橋橋面使用3層強化玻璃，每平方公尺可承重約300公斤。平台整體設計小巧具型式、色調與池子相映，平常騎單車或遊客經過，常會駐足打卡。
最近網友拍攝景觀台，與藍天、池水倒影相映，彷彿置身國外美景，紛紛讚美「大溪居然有這麼美的地方」。北水局呼籲遊客勿冒險攀爬闖進棧道拍照，在棧橋旁取景也很美。中庄調整治外的土地公廟，是眺望調整池的制高點，附近設有休憩座椅，也是拍照取景絕佳景點。
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