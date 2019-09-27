網美熱點中庄調整池透明景觀橋 平日上鎖勿冒險爬

2019-09-27 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪中庄調整池進水口，一座白色鋼構，棧橋採強化透明玻璃設計的景觀平台，成網路熱門拍照景點，北水局呼籲平台上鎖管制，勿攀爬擅闖入內拍照。圖／北區水資源局提供 分享 facebook 桃園大溪中庄調整池，池體造型美如小提琴，水池進水口旁有一座白色橋體，透明玻璃棧道景觀平台可拍出水天一色美景，最近成網紅、網美拍照熱門景點，但北區水源局提醒，除水質檢測期間或預先申請參觀，景觀平台平日都上鎖未開放，請遊客不要冒險攀爬進入。

位於位於石門水庫下游的「中庄調整池」是台灣首座備用水庫，周邊有步道和自行車道，最近水池進水口旁的透明景觀平台在網路上爆紅。但北區水源局表示，景觀平台用途是監測水質，平日上鎖未開放遊客進入，管理員發現有人攀爬會勸導，建議採手機自拍棒延伸取景，或從側邊拍照取景。

北區水源局解釋，這一座5公尺寬、30公尺長的白色橋體，延伸到中庄調整池進水口的景觀平台，主要功用是方便水質取樣，並當作觀看調整池縱向廣闊水域，除非水質監測員或預先申請參觀，平日均上鎖管制。

景觀平台採鋼構，棧橋橋面使用3層強化玻璃，每平方公尺可承重約300公斤。平台整體設計小巧具型式、色調與池子相映，平常騎單車或遊客經過，常會駐足打卡。