親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

拍川普馬屁出意外？「烏克蘭門」中的烏克蘭外交災難

日職／左腳背挫傷未癒 王柏融打12強有變數

網美熱點中庄調整池透明景觀橋 平日上鎖勿冒險爬

2019-09-27 07:56聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪中庄調整池進水口，一座白色鋼構，棧橋採強化透明玻璃設計的景觀平台，成網...
桃園市大溪中庄調整池進水口，一座白色鋼構，棧橋採強化透明玻璃設計的景觀平台，成網路熱門拍照景點，北水局呼籲平台上鎖管制，勿攀爬擅闖入內拍照。圖／北區水資源局提供
分享
桃園大溪中庄調整池，池體造型美如小提琴，水池進水口旁有一座白色橋體，透明玻璃棧道景觀平台可拍出水天一色美景，最近成網紅、網美拍照熱門景點，但北區水源局提醒，除水質檢測期間或預先申請參觀，景觀平台平日都上鎖未開放，請遊客不要冒險攀爬進入。

位於位於石門水庫下游的「中庄調整池」是台灣首座備用水庫，周邊有步道和自行車道，最近水池進水口旁的透明景觀平台在網路上爆紅。但北區水源局表示，景觀平台用途是監測水質，平日上鎖未開放遊客進入，管理員發現有人攀爬會勸導，建議採手機自拍棒延伸取景，或從側邊拍照取景。

北區水源局解釋，這一座5公尺寬、30公尺長的白色橋體，延伸到中庄調整池進水口的景觀平台，主要功用是方便水質取樣，並當作觀看調整池縱向廣闊水域，除非水質監測員或預先申請參觀，平日均上鎖管制。

景觀平台採鋼構，棧橋橋面使用3層強化玻璃，每平方公尺可承重約300公斤。平台整體設計小巧具型式、色調與池子相映，平常騎單車或遊客經過，常會駐足打卡。

最近網友拍攝景觀台，與藍天、池水倒影相映，彷彿置身國外美景，紛紛讚美「大溪居然有這麼美的地方」。北水局呼籲遊客勿冒險攀爬闖進棧道拍照，在棧橋旁取景也很美。中庄調整治外的土地公廟，是眺望調整池的制高點，附近設有休憩座椅，也是拍照取景絕佳景點。

桃園市大溪中庄調整池，夕陽美景很美。圖／北區水資源局提供
桃園市大溪中庄調整池，夕陽美景很美。圖／北區水資源局提供
分享
桃園市大溪中庄調整池，周遭的自行車道，有不少絕佳的拍照取景景點。圖／北區水資源局...
桃園市大溪中庄調整池，周遭的自行車道，有不少絕佳的拍照取景景點。圖／北區水資源局提供
分享
桃園市大溪中庄調整池附近的土地公廟，設有休憩座椅，也是絕佳的拍照取景點。圖／北區...
桃園市大溪中庄調整池附近的土地公廟，設有休憩座椅，也是絕佳的拍照取景點。圖／北區水資源局提供
分享
桃園市大溪中庄調整池，周遭的自行車道，有不少絕佳的拍照取景景點。圖／北區水資源局...
桃園市大溪中庄調整池，周遭的自行車道，有不少絕佳的拍照取景景點。圖／北區水資源局提供
分享
桃園市大溪中庄調整池進水口，一座白色鋼構，棧橋採強化透明玻璃設計的景觀平台，成網...
桃園市大溪中庄調整池進水口，一座白色鋼構，棧橋採強化透明玻璃設計的景觀平台，成網路熱門拍照景點，北水局呼籲平台上鎖管制，勿攀爬擅闖入內拍照。圖／北區水資源局提供
分享

石門水庫玻璃棧道

相關新聞

竹市愛心陪伴卡 下月上路 全台可用

2019-09-26 23:21

五月天跨年連唱10場 桃市疏運備戰

2019-09-26 23:36

3企業捐助 苗栗23校有快樂早餐

2019-09-26 23:25

桃市稻農包辦台灣稻米達人亞季軍 鄭文燦發150萬元獎金

2019-09-26 23:01

他爆因縣長徐耀昌要午宴 苗縣議會首日只開半天

2019-09-26 22:26

「桃映紅茶」上市了 龍潭茶農奪評鑑特等

2019-09-26 22:26

百歲人瑞傳授養生健康三空 鄭文燦贈金戒指切蛋糕同歡

2019-09-26 18:48

桃園歌迷有福了 桃市跨年晚會、五月天演唱會都來這辦

2019-09-26 18:04

優良特教師典禮 潘文忠感謝每位教師的付出

2019-09-26 18:03

身障者車主免申請享有減免牌照稅 苗縣有200多人受惠

2019-09-26 17:57

影／重機違規意外多 台3線苗栗路段增設科技測照設備

2019-09-26 16:57

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

台7線北橫榮華路段 9月27日開放甲類大客車通行

2019-09-26 16:02

影／活動式防洪擋水板組合快 防淹水比砂包還好用

2019-09-26 15:42

苗縣興華高中山嵐春暉社謝師恩 比賽獎金請老師吃豆花

2019-09-26 15:02

斯洛伐克特納瓦省長訪竹市府 暢談城市發展經貿投資

2019-09-26 14:17

路痴不是你的錯！「水土不服診斷所」專解疑難雜症

2019-09-26 14:10

農博將展出「世界級冠軍蝦」 打造美麗水底世界

2019-09-26 14:00

全台適用！竹市愛心陪伴卡10月1日上路

2019-09-26 12:50

陸光社區爆糾紛鬧大 里長：選舉恩怨司法解決

2019-09-26 12:13

竹縣文化局美術館花千萬整修 全新樣貌開幕

2019-09-26 12:05

「創客職人日」周六中壢SOGO百貨 打造手作體驗市集

2019-09-26 11:48

這座公益精神堡壘不一樣沒有時鐘 41個美麗風車服務不息

2019-09-26 11:32

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

紙風車劇團現身桃園農博會 邀請親子一起來看戲

2019-09-26 07:44

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

韓國瑜宣示高市府機密資料全解密 市府光明磊落

2019-09-26 22:27

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

「陸客不來，我們自己來」 恆春半島民宿業吸客出妙招

2019-09-26 21:28

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

韓國瑜批大港開唱下流 黃捷質疑雙重標準

2019-09-26 19:35

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

北市證實副市長鄧家基10月中去職 議員黃珊珊接任

2019-09-26 17:23

雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03

吳秉叡、蘇巧慧爭取改善丹鳳高中排水 下學期前完成

2019-09-26 17:15

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

基隆阿根納造船廠點燈 正濱漁港「潮味」辦桌

2019-09-26 21:28

綠營議員砲轟韓國瑜！要求韓欠「三個道歉」

2019-09-26 16:22

韓國瑜談核四：新車不開要開舊車 政府是不是傻瓜？

2019-09-26 18:54

豐原鎮清宮媽祖明天回大甲鎮瀾宮謁祖遶境 有交通管制

2019-09-26 10:40

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

他爆因縣長徐耀昌要午宴 苗縣議會首日只開半天

2019-09-26 22:26

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top