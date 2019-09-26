桃市稻農包辦台灣稻米達人亞季軍 鄭文燦發150萬元獎金

2019-09-26 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪與楊梅區農友葉時帖分別抱回好米組全國亞軍與季軍殊榮，市府農業局傍晚也立刻安排表揚，市長鄭文燦肯定農友表現，將分別提供100萬元及50萬元的資材補助獎金，也勉勵所有農友再接再厲，爭取佳績。

今年108年度台灣稻米達人冠軍賽延續去年比賽規則，全國分組選出「台灣好米組」及「台灣有機米組」冠軍、亞軍及季軍獎，今年共76名農友角逐台灣稻米達人冠軍賽全國賽資格，相當激烈，歷經第一階段評選，選出台灣好米組及台灣有機米組各10人入圍決賽，桃園市一口氣有3名農友通過第一階段入圍，今天更一舉抱回台灣好米組亞軍與季軍，表現優異。

觀音區農友梁信琪與楊梅區農友葉時帖下午確定拿到台灣好米組全國亞軍與季軍殊榮，消息傳回後令人振奮，市府農業局傍晚安排表揚活動，市長鄭文燦、市府農業局長郭承泉、農糧署北區分署分署長王安石都出席，獲獎農友家人也受邀見證，興奮之情溢於言表。