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桃市稻農包辦台灣稻米達人亞季軍 鄭文燦發150萬元獎金

2019-09-26 23:01聯合報 記者張裕珍╱即時報導

農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪與楊梅區農友葉時帖分別抱回好米組全國亞軍與季軍殊榮，市府農業局傍晚也立刻安排表揚，市長鄭文燦肯定農友表現，將分別提供100萬元及50萬元的資材補助獎金，也勉勵所有農友再接再厲，爭取佳績。

今年108年度台灣稻米達人冠軍賽延續去年比賽規則，全國分組選出「台灣好米組」及「台灣有機米組」冠軍、亞軍及季軍獎，今年共76名農友角逐台灣稻米達人冠軍賽全國賽資格，相當激烈，歷經第一階段評選，選出台灣好米組及台灣有機米組各10人入圍決賽，桃園市一口氣有3名農友通過第一階段入圍，今天更一舉抱回台灣好米組亞軍與季軍，表現優異。

觀音區農友梁信琪與楊梅區農友葉時帖下午確定拿到台灣好米組全國亞軍與季軍殊榮，消息傳回後令人振奮，市府農業局傍晚安排表揚活動，市長鄭文燦、市府農業局長郭承泉、農糧署北區分署分署長王安石都出席，獲獎農友家人也受邀見證，興奮之情溢於言表。

鄭文燦說，除了亞軍與季軍將分別獲得100萬元及50萬元的資材補助獎金，桃園區農友黃清濱也入圍了好米組，市府將提供30萬元資材補助獎金。此外，市府也將分別提供30萬元、10萬元及5萬元資材補助獎金給觀音區農會、楊梅區農會及桃園區農會，感謝農會協助輔導。

農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪（左三）與楊梅區農...
農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪（左三）與楊梅區農友葉時帖（右二）分別抱回好米組全國亞軍與季軍殊榮，市長鄭文燦（中）傍晚表揚。圖／桃園市政府提供
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農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪（右三）抱回好米組...
農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪（右三）抱回好米組全國亞軍，市長鄭文燦貼紅榜祝賀。圖／桃園市政府提供
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農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，楊梅區農友葉時帖（左三）分別抱回好...
農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，楊梅區農友葉時帖（左三）分別抱回好米組全國季軍殊榮，市長鄭文燦貼紅榜祝賀。圖／桃園市政府提供
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農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪與楊梅區農友葉時帖...
農委會農糧署今天揭曉2019台灣稻米達人名單，觀音區農友梁信琪與楊梅區農友葉時帖分別抱回好米組全國亞軍與季軍殊榮，為桃園爭光。圖／桃園市政府提供
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鄭文燦稻米農糧署

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