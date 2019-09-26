3企業捐助 苗栗23校有快樂早餐

2019-09-26 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



苗栗縣政府推動偏遠地區弱勢家庭學童「快樂早餐計畫」，這學年獲中油、台電及潤泰集團捐助580萬元，共23校8萬4868人次學生可受惠。

苗栗縣108學年度獲中油、台電、潤泰集團捐助共580萬元，擴大辦理偏遠學校弱勢學童「快樂早餐計畫」。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

縣府107學年獲嘉邑行善團、台灣向心橋慈善會捐贈227萬元辦理偏遠學校弱勢學生「快樂早餐」，共17校、200多名學生受惠，這學年獲得中油探採事業部、台電通霄火力發電廠及潤泰集團合計580萬元捐助，使得計畫得以延續。

縣府教育處表示，學童快樂早餐計畫要讓偏鄉弱勢家庭學童每天都有早餐可吃，讓孩子有充足精神上課，108學年獲得捐助的偏遠學校增為23校，包括梅園、象鼻、汶水、南庄、新開、永興、坪林、福、海寶等國小，大湖、烏眉、三灣、西湖等國中，受惠人次比去年增加近1倍。

苗栗縣108學年度「快樂早餐計畫」展示各式學童早餐。記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

徐耀昌昨天感謝3捐助單位並頒感謝狀，強調縣府為照顧弱勢學童，目前每年仍編列約6800萬元免費學校午餐預算，提供中低收入、單親、家遭變故無力支付午餐費用的學童；未來快樂兒童早餐計畫，會持續與慈善團體合作，尋求更多社會資源造福縣內弱勢學子。

會場展示多款學童早餐，如三明治、蛋餅、包子、豆漿、鮮乳、雞蛋等，校方除可向學校鄰近商家購買早餐，獲補助學童較多的學校，校內廚房可以煮稀飯、炒麵等自製方式供應學童早餐。