「桃映紅茶」上市了 龍潭茶農奪評鑑特等

2019-09-26 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市連續多年舉辦優質紅茶評鑑，並自推「桃映紅茶」品牌，今年評鑑結果出爐，由龍潭茶農鍾桂香拿下特等獎，他家人也包辦頭等與金質獎，展現優異茶園管理能力，市府今天舉行頒獎典禮，市長鄭文燦也讚許桃映紅茶滋味甘醇濃郁、香氣淡雅，冷熱飲皆宜，是紅茶中的極品，之後將與茶商公會合作推廣至機場免稅店及機捷販售，提供國人多元伴手禮選擇。

桃園主要茶產區包含龜山、蘆竹、楊梅、平鎮、龍潭與大溪復興一帶，尤其龍潭有茶鄉美稱，今年優質紅茶評鑑比賽由龍潭區農會主辦，由茶改場專家根據茶品外觀、水色及香味進行評分，參加比賽點數265點，特等獎由龍潭區鍾桂香奪得；頭等獎5名由廖勝開、鍾明學、吳冠諭、葉書察、尚好茗茶獲得；金質獎包括尹羅綢妹等32名；銀質獎包括尹國士等27名；優質獎包括國展茗茶等138名，通過評鑑者的茶罐都有特製「防偽封籤」，加強嚴格把關。

市府農業局指出，桃映紅茶是桃園市紅茶統一品牌，取自詩人崔護詩句「人面桃花相映紅」，加上桃園市花為桃花，紅茶茶湯紅艷，桃花與紅茶湯相映，因而命名桃映紅茶。

市長鄭文燦等人今天出席桃園市優質紅茶評鑑比賽，也親自品茗，沈浸在茶香之中，他說，桃映紅茶以桃園原生種的小葉種茶菁製成，藉由精心焙製，其外觀纖細勻稱，色澤墨黑鮮潤，茶湯紅豔明亮、香氣淡雅，沖泡久時也不易有澀感，冷或熱飲皆宜，是紅茶中的極品。

今年特等獎由鍾桂香拿下，她所屬的尚好龍泉茗茶也包辦頭等與金質獎，過去即是評鑑常勝軍，今年睽違10年再拿到特等獎，獲市長鄭文燦親自頒發牌匾表揚；尚好茗茶傳承到第三代廖俊融，他認為，完善的茶園管理是得獎關鍵，從施肥到處理病蟲害都有一套處理SOP，他認為，評鑑不僅是給予茶農肯定，不少客人跟著比賽走，更也有利於茶行開拓更多客源。