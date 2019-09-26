他爆因縣長徐耀昌要午宴 苗縣議會首日只開半天

2019-09-26 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高雄市議會今開始施政報告與質詢，因首次「抽籤」決定質詢權引發爭議。時代力量苗栗縣議員曾玟學今天在臉書貼文，指苗栗縣議會在縣長施政報告與質詢，表面跟其他議程一起安排一天，但實際上約2小時結束，主席都會盡可能「控制時間」，讓會議在中午前結束，「因為縣政報告這一天，開議第一天，縣長會請局處首長與議會全體議員午宴。」他認為中午午宴並無問題，但建議下午可回來繼續開會。

苗栗縣議會秘書長林來居說，議會運作採多數決，不是單一議員說了算，也曾開到下午1點多，中間沒有休息吃飯，有時候有議員會反應，這時主席要裁示，也會採取多數決，要過半數，「議會任何運作，要尊重多數議員的意見」。

根據「蘋果日報」報導，苗栗縣長徐耀昌今下午被問到苗縣議會比高雄還早散會問題時，徐耀昌爆怒粗口批議員曾玟學，並提到，縣長室大門隨時開放，非議會期間也可以討論。

對於縣長徐耀昌爆粗口，苗栗縣議員曾玟學晚間再貼文回應，強調謝謝縣長指教，他所說的都是事實，可接受公評，對縣長午宴，他也尊重，但下午可以回來繼續開會，多3小時質詢時間，增進公共政策討論，也是縣民之福。

曾玟學說，縣長雖說縣長室大門隨時開放，非會議期間也可討論，但沒有記錄、沒有直播、沒有議事規則討論，「和議會的正式質詢還是不一樣」，通常非開會期間他會直接和對應局處討論解決問題，不會驚動縣長。

曾玟學說，他尊重議會制度，也呼籲希望有更多質詢時間可以跟縣長討論的同仁，下次議程變更時可以反對，讓縣長下午能回來開會，「表定議程到五點，其實還比韓市長早一小時下班呢！」

曾玟學說，縣長施政報告後的質詢沒有抽籤制度，開會首日單純舉手接著主席點名，一人一次發言5分鐘，最多2次，問的內容不得超越該次薄薄的縣政報告；講多了、講久了，就會被說「議員，總質詢還有很多時間，到時候可以再請教縣長，今天先這樣。」

為何會議要控制在中午前結束？曾玟學說，依照過往每次慣例，縣政報告的這一天，也就是開議的第一天，縣長會請局處首長與議會全體議員進行午宴，「我們至今是一次也沒參加」。