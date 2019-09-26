親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最強工程師！用主機板廢材奪新竹美展綜合媒材創作首獎

2019-09-26 21:02聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣政府、市政府連續聯合主辦第18屆「新竹美展」，展出水彩、水墨膠彩、綜合媒材創作、書法篆刻、油畫、攝影、工藝七大類別，本屆吸引303位藝術創作者參與，共入選135件優秀作品，即日起至10月13日止，分別於縣、市文化局同步展出。

新竹縣美術館展出水墨膠彩類、水彩類、綜合媒材創作類共50件作品，此次最年輕竹塹獎得主17歲新竹女中呂芷欣，參加水彩類作品名為「迷‧望」，寓意正處高三要選擇志願的她，從一路迷惘摸索，到後來決定堅定夢想，對未來「迷」惑轉為抱持希「望」的心路歷程，內涵與技法上表現兼具，多層次疊染讓水與色淋漓展現出熟練優秀技巧性。她表示，很驚訝受評審青睞，給她的藝術夢很大鼓勵，從小跟爸爸一起出遊，她就會看到爸爸拿色鉛筆畫風景，也引起對畫畫感興趣的契機，並鼓勵考美術班，感謝爸媽一路的鼓勵。

綜合媒材創作類竹塹獎得主劉宗信是工程師，沒有任何藝術背景，六年前陪伴女兒上畫室，意外展開藝術興趣，每天下班後花約一小時創作，利用電腦主機板、電路板、塑膠等廢材，耗時半年，完成作品「大新竹共好」並獲得首獎，擅用象徵和圖像的並置美學，黑色「竹」字符號為結構中心設計，關注大新竹情懷。他表示，過去他常常從家鄉新埔鎮騎到竹市城隍廟，雖然新竹縣市現在分家，但在他心中是一體的。

水墨膠彩類竹塹獎得主呂瑞香，得獎作品「憶昔尖石」，細膩營造色彩和墨色的和諧性，畫面虛實經營得當，將她過去於竹縣尖石國小擔任校長時，所看見當地自然環境、經沖刷而消失的廟宇為題材，盼喚起愛護環境意識外，也象徵新竹人如尖石般堅忍不拔精神。

書法篆刻類竹塹獎得主林儒，長期積極參與新竹美展，競賽屢獲佳績，本次得獎作品「二十四詩品選」，書與印之間精妙搭配，特別的是，不同於石印，他將字刻於陶瓷土上送至窯燒，耗時多年才成功率逐增，其印令人印象深刻。

油畫類竹塹獎得主陳珊珊，就讀於國立清華大學藝術與設計學系，為澳門華僑，以作品「時間」榮獲油畫類竹塹獎，其藉由寫實技法，將澳門菜市場攤販為謀家計，等待時間的心境，透過簡明意象表達出深遠的情緒，獲得評審一致肯定。

攝影類竹塹獎得主彭寶全，以作品「風華遠去」捕捉時間沈澱後所帶來的感動，從眾多參賽作品中脫穎而出，並於今年「澎湖國際海上花火節」攝影比賽中奪冠，足見對動與靜影像的掌握皆深得要領。

此次最年輕竹塹獎得主17歲新竹女中呂芷欣，參加水彩類作品名為「迷‧望」。記者郭政...
此次最年輕竹塹獎得主17歲新竹女中呂芷欣，參加水彩類作品名為「迷‧望」。記者郭政芬／攝影
分享
新竹縣美術館展出水墨膠彩類、水彩類、綜合媒材創作類共50件作品。記者郭政芬／攝影
新竹縣美術館展出水墨膠彩類、水彩類、綜合媒材創作類共50件作品。記者郭政芬／攝影
分享
綜合媒材創作類竹塹獎得主劉宗信是工程師，沒有任何藝術背景，每天下班後花約一小時創...
綜合媒材創作類竹塹獎得主劉宗信是工程師，沒有任何藝術背景，每天下班後花約一小時創作，利用電腦主機板、電路板、塑膠等廢材，完成作品「大新竹共好」並獲得首獎。記者郭政芬／攝影
分享

新竹攝影比賽澳門

相關新聞

百歲人瑞傳授養生健康三空 鄭文燦贈金戒指切蛋糕同歡

2019-09-26 18:48

桃園歌迷有福了 桃市跨年晚會、五月天演唱會都來這辦

2019-09-26 18:04

優良特教師典禮 潘文忠感謝每位教師的付出

2019-09-26 18:03

身障者車主免申請享有減免牌照稅 苗縣有200多人受惠

2019-09-26 17:57

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

台7線北橫榮華路段 9月27日開放甲類大客車通行

2019-09-26 16:02

影／活動式防洪擋水板組合快 防淹水比砂包還好用

2019-09-26 15:42

苗縣興華高中山嵐春暉社謝師恩 比賽獎金請老師吃豆花

2019-09-26 15:02

斯洛伐克特納瓦省長訪竹市府 暢談城市發展經貿投資

2019-09-26 14:17

路痴不是你的錯！「水土不服診斷所」專解疑難雜症

2019-09-26 14:10

農博將展出「世界級冠軍蝦」 打造美麗水底世界

2019-09-26 14:00

全台適用！竹市愛心陪伴卡10月1日上路

2019-09-26 12:50

陸光社區爆糾紛鬧大 里長：選舉恩怨司法解決

2019-09-26 12:13

竹縣文化局美術館花千萬整修 全新樣貌開幕

2019-09-26 12:05

「創客職人日」周六中壢SOGO百貨 打造手作體驗市集

2019-09-26 11:48

這座公益精神堡壘不一樣沒有時鐘 41個美麗風車服務不息

2019-09-26 11:32

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

紙風車劇團現身桃園農博會 邀請親子一起來看戲

2019-09-26 07:44

苗校園旁娃娃機 竟擺情趣用品、甩棍

2019-09-25 23:58

「撿半天不夠買便當！」 中低收資收戶補助升至3500元

2019-09-25 23:56

為圓海陸夢 她運動、節食...1個月瘦10公斤

2019-09-25 23:53

桃市年度短絀137億創新高 藍批敗家 鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 23:48

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

影／防範腸病毒 苗栗採購千餘支額溫槍 企業捐防護噴霧

2019-09-25 22:31

苗縣表揚敬老楷模 最年輕16歲吳耀忠熬湯送餐關懷獨老

2019-09-25 21:49

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

桃園夾娃娃機有法可管！市長准了最快10月起公告勸導

2019-09-25 19:35

缺德！土地公金爐變垃圾焚化爐 網友罵翻

2019-09-25 19:30

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

台日韓演藝明星棒球公益賽 11月15桃園開打

2019-09-25 17:03

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

去年自辦升旗典禮引護藻礁抗議 桃市今年因故不辦了

2019-09-25 15:36

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

北市證實副市長鄧家基10月中去職 議員黃珊珊接任

2019-09-26 17:23

陸客禁自由行發威 墾丁旅宿業已傷皮肉、明年初恐傷骨

2019-09-26 19:26

雲林縣府爭取7億興建側車道 國道3古坑交流道亂象有解

2019-09-26 13:03

抄電表被狗吠出腳踢 宜蘭縣府：傷狗最高可罰7萬5千

2019-09-26 12:01

陸光社區爆糾紛鬧大 里長：選舉恩怨司法解決

2019-09-26 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top