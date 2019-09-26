最強工程師！用主機板廢材奪新竹美展綜合媒材創作首獎

2019-09-26 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府、市政府連續聯合主辦第18屆「新竹美展」，展出水彩、水墨膠彩、綜合媒材創作、書法篆刻、油畫、攝影、工藝七大類別，本屆吸引303位藝術創作者參與，共入選135件優秀作品，即日起至10月13日止，分別於縣、市文化局同步展出。

新竹縣美術館展出水墨膠彩類、水彩類、綜合媒材創作類共50件作品，此次最年輕竹塹獎得主17歲新竹女中呂芷欣，參加水彩類作品名為「迷‧望」，寓意正處高三要選擇志願的她，從一路迷惘摸索，到後來決定堅定夢想，對未來「迷」惑轉為抱持希「望」的心路歷程，內涵與技法上表現兼具，多層次疊染讓水與色淋漓展現出熟練優秀技巧性。她表示，很驚訝受評審青睞，給她的藝術夢很大鼓勵，從小跟爸爸一起出遊，她就會看到爸爸拿色鉛筆畫風景，也引起對畫畫感興趣的契機，並鼓勵考美術班，感謝爸媽一路的鼓勵。

綜合媒材創作類竹塹獎得主劉宗信是工程師，沒有任何藝術背景，六年前陪伴女兒上畫室，意外展開藝術興趣，每天下班後花約一小時創作，利用電腦主機板、電路板、塑膠等廢材，耗時半年，完成作品「大新竹共好」並獲得首獎，擅用象徵和圖像的並置美學，黑色「竹」字符號為結構中心設計，關注大新竹情懷。他表示，過去他常常從家鄉新埔鎮騎到竹市城隍廟，雖然新竹縣市現在分家，但在他心中是一體的。

水墨膠彩類竹塹獎得主呂瑞香，得獎作品「憶昔尖石」，細膩營造色彩和墨色的和諧性，畫面虛實經營得當，將她過去於竹縣尖石國小擔任校長時，所看見當地自然環境、經沖刷而消失的廟宇為題材，盼喚起愛護環境意識外，也象徵新竹人如尖石般堅忍不拔精神。

書法篆刻類竹塹獎得主林儒，長期積極參與新竹美展，競賽屢獲佳績，本次得獎作品「二十四詩品選」，書與印之間精妙搭配，特別的是，不同於石印，他將字刻於陶瓷土上送至窯燒，耗時多年才成功率逐增，其印令人印象深刻。

油畫類竹塹獎得主陳珊珊，就讀於國立清華大學藝術與設計學系，為澳門華僑，以作品「時間」榮獲油畫類竹塹獎，其藉由寫實技法，將澳門菜市場攤販為謀家計，等待時間的心境，透過簡明意象表達出深遠的情緒，獲得評審一致肯定。