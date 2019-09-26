桃市14名社大教師獲師鐸獎 課程有趣帶入食安問題

2019-09-26 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市今日舉行「桃園市108年度社區大學成人教育師鐸獎暨優良社團頒獎活動」，有14名社區大學教師榮獲成人教育師鐸獎、12個優良社團受到表揚，皆由市長鄭文燦親自頒獎，鄭文燦表示，市府會繼續支持社區大學，鼓勵所有人活到老學到老。

社區大學在桃園成立已久，至今已有13年，自106年起增加到5所，課程豐富廣受民眾喜愛，不少課更是每堂爆滿，一位難求，108學年度第1期春季班開設約1000門課，約有1萬7千人次報名；第2期秋季班則開設約1200門課，有超過1萬9千人次報名，民眾相當捧場，更能顯示社區大學的課程相當受到民眾喜愛。

在新楊平社區大學教授瑜珈的教師陳瑞琴，從93年平鎮市民大學時期就開始擔任社大瑜珈班的老師，開課至今已15年半，更是31期不曾中斷，累計有1946位學員，陳瑞琴表示，瑜珈不只是活絡筋骨，伸展經脈的肢體活動，許多學員更是攜家帶眷，有夫妻、母女、婆媳，印象最深的還有5姐妹攜手來學習，她強調「課堂中除了學習瑜珈的動作外，最重要的是能從中享受家庭和樂的互動」。

教師陳炳東於蘆山園社區大學教授咖啡烘培的課程，更跟上時事，在課堂中帶入食安問題，帶領學員討論咖啡中化學添加物以及飲用時機與數量等問題，讓學員除了學習咖啡的烘培技巧外，還能有咖啡相關的正確知識，享用對身體有益的咖啡，陳炳坦言，成人教育因每個人的能力不同會更難教，因此課程會依難度開設不同課程，以便民眾可以選擇適合自己的課程。