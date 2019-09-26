親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

蔡總統博士論文 明早10時公開全民閱覽

桃市14名社大教師獲師鐸獎 課程有趣帶入食安問題

2019-09-26 19:26聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市今日舉行「桃園市108年度社區大學成人教育師鐸獎暨優良社團頒獎活動」，有14名社區大學教師榮獲成人教育師鐸獎、12個優良社團受到表揚，皆由市長鄭文燦親自頒獎，鄭文燦表示，市府會繼續支持社區大學，鼓勵所有人活到老學到老。

社區大學在桃園成立已久，至今已有13年，自106年起增加到5所，課程豐富廣受民眾喜愛，不少課更是每堂爆滿，一位難求，108學年度第1期春季班開設約1000門課，約有1萬7千人次報名；第2期秋季班則開設約1200門課，有超過1萬9千人次報名，民眾相當捧場，更能顯示社區大學的課程相當受到民眾喜愛。

在新楊平社區大學教授瑜珈的教師陳瑞琴，從93年平鎮市民大學時期就開始擔任社大瑜珈班的老師，開課至今已15年半，更是31期不曾中斷，累計有1946位學員，陳瑞琴表示，瑜珈不只是活絡筋骨，伸展經脈的肢體活動，許多學員更是攜家帶眷，有夫妻、母女、婆媳，印象最深的還有5姐妹攜手來學習，她強調「課堂中除了學習瑜珈的動作外，最重要的是能從中享受家庭和樂的互動」。

教師陳炳東於蘆山園社區大學教授咖啡烘培的課程，更跟上時事，在課堂中帶入食安問題，帶領學員討論咖啡中化學添加物以及飲用時機與數量等問題，讓學員除了學習咖啡的烘培技巧外，還能有咖啡相關的正確知識，享用對身體有益的咖啡，陳炳坦言，成人教育因每個人的能力不同會更難教，因此課程會依難度開設不同課程，以便民眾可以選擇適合自己的課程。

鄭文燦表示，市府相當支持社區大學的發展，包括協調教育部與空中大學，於龍江公園旁約1000坪的文教用地設置空中大學桃園校區，也將配合增設終身學習中心並研議開放社區大學使用、保留桃園光影文化館部分空間作為社區大學教學場所，更將研議開放部分市場大樓、社宅或公用館舍空間作為社區大學活動使用。

桃園市今日舉行「桃園市108年度社區大學成人教育師鐸獎暨優良社團頒獎活動」，有1...
桃園市今日舉行「桃園市108年度社區大學成人教育師鐸獎暨優良社團頒獎活動」，有14名社區大學教師榮獲成人教育師鐸獎、12個優良社團受到表揚。記者陳夢茹／攝影
分享

社區大學咖啡瑜珈

相關新聞

百歲人瑞傳授養生健康三空 鄭文燦贈金戒指切蛋糕同歡

2019-09-26 18:48

桃園歌迷有福了 桃市跨年晚會、五月天演唱會都來這辦

2019-09-26 18:04

優良特教師典禮 潘文忠感謝每位教師的付出

2019-09-26 18:03

身障者車主免申請享有減免牌照稅 苗縣有200多人受惠

2019-09-26 17:57

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

台7線北橫榮華路段 9月27日開放甲類大客車通行

2019-09-26 16:02

影／活動式防洪擋水板組合快 防淹水比砂包還好用

2019-09-26 15:42

苗縣興華高中山嵐春暉社謝師恩 比賽獎金請老師吃豆花

2019-09-26 15:02

斯洛伐克特納瓦省長訪竹市府 暢談城市發展經貿投資

2019-09-26 14:17

路痴不是你的錯！「水土不服診斷所」專解疑難雜症

2019-09-26 14:10

農博將展出「世界級冠軍蝦」 打造美麗水底世界

2019-09-26 14:00

全台適用！竹市愛心陪伴卡10月1日上路

2019-09-26 12:50

陸光社區爆糾紛鬧大 里長：選舉恩怨司法解決

2019-09-26 12:13

竹縣文化局美術館花千萬整修 全新樣貌開幕

2019-09-26 12:05

「創客職人日」周六中壢SOGO百貨 打造手作體驗市集

2019-09-26 11:48

這座公益精神堡壘不一樣沒有時鐘 41個美麗風車服務不息

2019-09-26 11:32

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

紙風車劇團現身桃園農博會 邀請親子一起來看戲

2019-09-26 07:44

苗校園旁娃娃機 竟擺情趣用品、甩棍

2019-09-25 23:58

「撿半天不夠買便當！」 中低收資收戶補助升至3500元

2019-09-25 23:56

為圓海陸夢 她運動、節食...1個月瘦10公斤

2019-09-25 23:53

桃市年度短絀137億創新高 藍批敗家 鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 23:48

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

影／防範腸病毒 苗栗採購千餘支額溫槍 企業捐防護噴霧

2019-09-25 22:31

苗縣表揚敬老楷模 最年輕16歲吳耀忠熬湯送餐關懷獨老

2019-09-25 21:49

桃園舉債高負擔大 藍議員批鄭文燦「了尾仔囝」

2019-09-25 19:38

桃園夾娃娃機有法可管！市長准了最快10月起公告勸導

2019-09-25 19:35

缺德！土地公金爐變垃圾焚化爐 網友罵翻

2019-09-25 19:30

影／國旗屋4萬多面國旗海 迎接第25周年國慶日升旗

2019-09-25 19:22

資源回收半天買不起1個便當 環保署加碼補助

2019-09-25 17:28

台日韓演藝明星棒球公益賽 11月15桃園開打

2019-09-25 17:03

國慶晚會畢書盡、玖壹壹桃園登台 9000張門票免費索取

2019-09-25 16:59

去年自辦升旗典禮引護藻礁抗議 桃市今年因故不辦了

2019-09-25 15:36

國小附近娃娃機充斥情趣用品、甩棍 苗縣議員實地探查

2019-09-25 15:31

橫山鄉長張志弘涉貪羈押 縣府秘書徐世憲代理鄉長

2019-09-25 13:48

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

蘆竹區長與女議員爆婚訊 鄭文燦將早一步調動人事

2019-09-26 10:02

影／每天水煮蛋+跑步月瘦8公斤 林右昌重訓嗆陳其邁會輸

2019-09-25 21:45

綠議員聲淚俱下 批「高雄市議會最黑暗的一天」

2019-09-26 12:25

影／大巨蛋核准施作1、2樓外牆 議員驚呼：快蓋好了

2019-09-26 15:03

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢、樂意幫忙

2019-09-26 15:50

影／台中康橋附近眼鏡蛇出沒 民眾嚇得「罵罵號」

2019-09-26 13:55

質詢韓國瑜抽籤靠運氣 安全名單綠5人藍7人

2019-09-26 10:12

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

2019-09-26 17:53

高市綠議員要韓國瑜辭職 藍議員護航爆衝突

2019-09-26 11:13

主人往生留下43隻犬貓無人照料 動保處盼社會愛心認養

2019-09-26 09:35

全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28

台南車站前 國賓大樓年底拉皮

2019-09-25 23:12

韓國瑜施政報告 竟被綠議員抱怨打斷

2019-09-26 10:55

藍議員追氣爆善款大港開唱 韓國瑜：如有不法移送法辦

2019-09-26 15:29

高雄老字號華后飯店傳將歇業！鹽埕「一王一后」說再見

2019-09-26 09:47

桃園主辦國慶晚會 9000張門票發送

2019-09-25 23:28

穿山甲半年救援40隻 16隻遭野狗咬傷

2019-09-26 07:36

高市綠議員送辭職書給韓國瑜藍力阻 藍綠激烈衝突互嗆

2019-09-26 11:57

台南舊城區6老建物變身 吸遊客朝聖

2019-09-25 23:26

基隆寵物店良莠不齊 評鑑結果公布優等9家也有限改

2019-09-26 10:46

新北中和又爆1例屈公病例 防治範圍擴大到32里

2019-09-26 15:23

童醫院開箱圖文 急診開刀房都上場

2019-09-26 13:05

選舉補助金形同竊取納稅錢？韓國瑜：重大議題共同思考

2019-09-26 12:49

高市議會藍綠衝突 藍控綠營潑咖啡、丟預算書、打人

2019-09-26 13:33

日式警察宿舍將拆除 日88歲婦人看新聞來台尋兒時記憶

2019-09-26 16:09

新北青春山海線 邀遊客Higher

2019-09-26 12:26

影／144萬張花博卡轉市民卡？ 盧秀燕：收拾善後中

2019-09-26 14:15

小琉球美麗五爪貝遭盜採 志工心痛「請不要破壞」

2019-09-26 10:47

嘉市議員李奕德遞補宣示 不負從政初衷

2019-09-26 11:03

韓國瑜6時散會錯了嗎？他找出陳菊在5時21分就散會

2019-09-26 17:49

新店碧潭裝置藝術小天使被推倒 觀旅局要追查

2019-09-26 12:33

京華城變更住宅區？ 柯文哲：要務實處理

2019-09-26 12:14

高市議會部分旁聽民眾嗆綠議員 雙方起衝突

2019-09-26 12:18

韓國瑜議會備詢 若總統勝選會加大力度衝刺、照顧高雄

2019-09-26 16:10

基隆間歇性大雨累積雨量95毫米 中和路等多處道路積水

2019-09-26 16:09

抄電表被狗吠出腳踢 宜蘭縣府：傷狗最高可罰7萬5千

2019-09-26 12:01

500公尺藍染包圍下 台中屯區藝文中心的天空不一樣

2019-09-26 07:35

桃市年度短絀137億創新高 藍批敗家 鄭文燦：建設留子孫

2019-09-25 23:48

愛情摩天輪 高港土開公司納入開發

2019-09-25 23:41

還田寮河清澈 「全套」整治動土

2019-09-25 23:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top