百歲人瑞傳授養生健康三空 鄭文燦贈金戒指切蛋糕同歡

2019-09-26 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市百歲人瑞260人較去年增加20人，今年農曆九九重陽節前，桃園市長鄭文燦今天下午前往蘆竹區外社里拜訪百歲人瑞「老村長」黃載生，親自贈送金戒指、獎牌及2萬元重陽禮金，他也代表總統府、衛福部贈送金鎖片，身體硬朗的黃載生也不吝分享自己「健康三空」的養生哲學，黃並與年過半百的鄭市長「一老一少」一起吹蠟燭、切蛋糕，鄭文燦祝福「載生伯」身體常保健康，歡聚一堂。

鄭文燦與立委、民代、市府首長多人趁重陽節前，特地向102歲的百歲人瑞「載生伯」賀壽祝福。鄭文燦說，「載生伯」曾任外社村長，地方人稱為「老村長」 ，過去擔任村長之外，長期擔任蘆竹公所調解委員會委員、耕地租佃委員、蘆竹農會代表、農市小組長、外社社區理事長職務，熱衷參與社區活動，是桃園的福氣，大家要學習「載生伯」的養生之道、健康高壽。