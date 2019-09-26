影／偏遠弱勢學童快樂早餐 108學年擴增至23校

2019-09-26 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府推動辦理偏遠地區弱勢家庭學童「快樂早餐計畫」，這學年獲得中油、台電及潤泰集團捐助共580萬元，共有23校8萬4868人次學生受惠，縣府上午舉辦捐贈儀式，向捐助單位致謝，會場還展示學童早餐的種類。

縣府107學年獲嘉邑行善團、台灣向心橋慈善會捐贈227萬元辦理偏遠學校弱勢學生「快樂早餐」，共有17校200多名學生、4萬多人次受惠，這學年再度獲得中油探採事業部300萬元、台電通霄火力發電廠180萬元、潤泰全球公司100萬元，合計580萬元捐助，使得這項計畫得以延續。

苗栗縣政府教育處表示，學童快樂早餐計畫要讓偏鄉弱勢家庭學童每天都有早餐可吃，讓孩子有精神上課，108學年獲得捐助的偏遠學校增為23校，包括梅園、士林、象鼻、汶水、南庄、新開、永興、豐田、坪林、福基、大湖、華興、中和、海寶國小、育英國小龍騰分校、烏眉國小及楓樹分校，還有泰安國中小國中部、福興武術中小學、南庄、大湖、烏眉、三灣、西湖國中，受惠人數433人、8萬4868人次，比去年增加近1倍。

徐耀昌感謝3家捐助單位並頒發感謝狀，強調縣府為照顧弱勢學童，目前每年仍編列約6800萬元學校午餐預算，提供中低收入、單親、家遭變故無力支付午餐費用的學童；未來快樂兒童早餐計畫，縣府會持續與慈善團體合作，尋求更多社會資源造福縣內學子。