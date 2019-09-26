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桃園歌迷有福了 桃市跨年晚會、五月天演唱會都來這辦

2019-09-26 18:04聯合報 記者張裕珍╱即時報導

五月天3年內將來桃園2度跨年，12月底將一連在桃園國際棒球場開唱10場次，10天預估湧入24萬人，桃市府樂見其成，認為桃園國際棒球場夠大、交通便捷，成近來大型活動與演唱會場地首選，至於桃市府自辦的跨年晚會也選在青埔的高鐵站前廣場，2處地點都在機捷沿線，分別在A19桃園體育園區站與A18站高鐵桃園站旁，2處只差1站，跨年夜熱鬧可期。

市府觀旅局長楊勝評說，五月天演唱會效益很大，前年連辦11場次周邊飯店幾乎天天客滿，樂見五月天再次選擇桃園，旅宿商家都相當歡迎，尤其今年底前還有秋冬補助加持，民眾要搶手腳要快，至於市府自辦的跨年晚會，也將邀來大咖韓星助陣，10月份可確定卡司名單。

桃園國際棒球場鄰近機捷，近年接連辦理多場大型演唱會，包括105年滅火器萬人演唱會、106年底五月天連唱11場以及107年底槍與玫瑰、BTS防彈少年團等，今年11月23日、24日還有2019 Fireball Fest.火球祭，五月天也將第二次造訪棒球場開唱，陪歌迷在桃園跨年。

不過辦理大型演唱會也容易衍生消費爭議，市府消費者服務中心統計，去年購買演唱會門票消費爭議申訴60多件，今年迄今也有20件，逾半是二手票交易平台出狀況，尤其viagogo為國外網站，境外消費爭議處理繁瑣，五月天演唱會門票開賣在即，提醒消費者搶票睜大眼。

消費者服務中心指出，有消費者申訴在viagogo花1萬634元買3張演唱會門票，寄來卻是3張800元的票，位置也和當時選的區域不同，也有民眾申訴在viagogo網路平台買了趙傳演唱會門票，每張1153元，但收到門票面額僅800元，最後發現要付手續費及其他費用，以致於1張原價800元門票倍增票變1645元，很不合理，市府受理後協助發文該平台法務窗口解決。

五月天前年演唱會、桃市府去年跨年晚會，皆湧入10萬人次搭乘機捷，屢次刷新單日運量，今年跨年夜更熱鬧，市府跨年晚會、五月天跨年演唱會都在機捷沿線，A19與A18站是重要接駁點，新聞處指出，將協助協調機捷、高鐵增班、計程車及免費公車接駁、停車空間規劃、周邊交通管制、進散場疏導、救護及消防安全並宣導活動及交通資訊，完善公共服務。

五月天前年跨年夜在桃園國際棒球場開唱，當天跨年夜還號召歌迷丟彩帶，現場也施放煙火...
五月天前年跨年夜在桃園國際棒球場開唱，當天跨年夜還號召歌迷丟彩帶，現場也施放煙火，嗨翻全場歌迷。圖／本報資料照
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跨年晚會演唱會機捷

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