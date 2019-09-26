優良特教師典禮 潘文忠感謝每位教師的付出

2019-09-26 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



108年度教育部優良特殊教育人員表揚活動，今日在桃園中壢南方莊園舉行，共32名教師獲得殊榮，由教育部長潘文忠一一頒獎，潘文忠說，非常感謝有這些盡心為學生付出的老師。

活動經各教育單位初選後，選出全國72人參加複選，由特教專家、學者及身障團體代表組成複選評選小組，透過嚴謹客觀的程序，於今年6月18日召開複選會議，並分別遴選出，大專校院組2名、特殊教育學校組5名、高級中等學校組5名、國中小及幼兒園組19名以及教育行政機關組1名，合計32名獲獎。

每名獲獎人員均有豐富感人故事及優良事蹟，如大專院校組中華科技大學餐飲管理系教師陸大康，除教導特教生服務技藝與廚藝，並指導學生參加專業競賽，另外他也觀察肢體、視覺等障礙類別行為，研發多種輔具專利，並將心得發表學術論文，備受肯定。陸大康雖非特教領域出身，但運用專業知識投身特教領域的熱忱更令人感佩。

國立苗栗特殊教育學校教師廖志家，運用資訊專長設計虛擬互動視訊教學軟體，並與其他學校教師合作運用在課堂教學，讓學生體會電腦視訊與自己身體動作接觸的關係，適度調整自己的動作，可直接利用肢體選擇的虛擬選項，擺脫傳統滑鼠與鍵盤的限制，使學生更樂於學習，並持續進步。

國立屏東特殊教育學校主任蔡嘉峯來協助特殊教育課程發展，並擔任課綱知能研習分享講師，也帶領學生參加競賽與活動，屢獲佳績，提升學生自我信心與成就感。蔡嘉峯多年來一直擔任學校行政工作，甚至代理校長積極推動校務發展，使學校校務評鑑連續獲得優等。